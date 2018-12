MZP: Nem mer a Fidesz nekifutni egy választásnak

A bosszúpolitizálást választotta a Fidesz Hódmezővásárhelyen, ezért nem sikerült a Csongrád megyei város költségvetésének újratárgyalása sem, de a kormánypárt így is érzi, hogy nem elég erős az egykori fideszes fellegvárban – derült ki Márki-Zay Péter Magyar Narancsnak adott interjújából.

Fideszes felmérésekben is 60 százalékkal vezet az ellenzéki összefogással februárban megválasztott polgármester, ezért sincs esélye annak, hogy a kormánypárt előrehozott önkormányzati választásokat kezdeményezne Hódmezővásárhelyen. Helyette inkább a város akut problémáinak megoldását akadályozva akarja igazolni, hogy kormánypárti városvezető nélkül nem működhet jól Hódmezővásárhely. Ez különösen az áprilisi parlamenti választások óta van így.

"Ha nem fogadják el az idei költségvetés módosítását, a város elesik 800 millió forint fejlesztéstől és a normatív állami támogatásoktól, így néhány hónap múlva már a béreket sem tudnánk fizetni” – mondta Márki-Zay, aki szerint azért valahogy sikerül megoldani, a helyzetet, mert végül a Fidesz is elkerülné a botrányt.

A költségvetés másfél milliárdos hiánya ellenére Márki-Zay továbbra is fontos eredménynek tartja, hogy eltörölték az építményadót, ami 260 millió forint bevételt jelentene a városnak. "Állampolgárként is elfogadhatatlannak tartottam a vásárhelyieket sarcoló építményadót...ne büntessük a vásárhelyieket azért, mert felelőtlen vezetőik voltak" – mondta, megjegyezve, hogy a bevételek azért is csökkennek, mert a város egykori polgármestere, a volt miniszter, Lázár János, aki jelenleg a térség országgyűlési képviselője, most inkább Makó felé terelne hódmezővásárhelyi tao-pénzeket is. (Igaz, Lázár annak a településnek is parlamenti képviselője.) "80 millió forintról van tudomásunk, amit vásárhelyi cég Makónak adott".

Lázárt a Fideszen belül egyértelműen kegyvesztettnek látja Márki-Zay, azt viszont nem zárja ki, hogy a jövő októberi önkormányzati választáson a Fidesz egykori erős embere megmérettetné magát. (Bár akkor választania kell a város és a parlamenti mandátum között.) "Roppant kellemetlen helyzet, hogy béna kacsaként ül a parlamentben, innen lényeges előrelépés lenne a polgármesterség" - mérlegelte Lázár esetleges motivációit Márki-Zay.

A polgármester által tető alá hozott Mindenki Magyarországa Mozgalom nem méretteti meg magát az EP-választáson – az MMM nem párt –, helyette az őszi önkormányzati választásokra koncentrál, ahol ellenzéki összefogást sürget, bár sajnálja, hogy ennek az EP-választáson nincs esélye.

"Sok helyi jelölt hajlandó lett volna visszalépni, de a pártközpontok megtiltották."

Az önkormányzati választás esetében viszont több mozgásterük van a helyi szervezeteknek, nagyobb az esély a széles összefogásra.

Ezért jó esély az önkormányzati választás Orbán rendszerének meggyengítésére

– véli Márki-Zay, aki viszont nem látja értelmét annak, hogy Budapest főpolgármester-jelöltjét az ellenzék előválasztással válassza ki, mert ezt a Fidesz könnyen meghekkelné és egyébként sincs hagyománya.

Elvben nem ellenezné azt sem, ha a Jobbiktól jobbra kiváló Mi Hazánk Mozgalom is jelentkezne az összefogásra, feltéve, ha ezt a többi ellenzékivel valóban együttműködve teszi. Igaz, Márki-Zay szerint felmerül, hogy a mozgalom a Fidesznek hasznos, ám szerinte Toroczkaiék formációjában is vannak olyanok, akik őszintén leváltanák a Fideszt, és Balmazújvárosban is az ellenzéki jelölt mellé álltak.

De az üzenet mégsem az lesz, hogy "ne a Fidesz jelöltjére szavazz". "Ha van egy korrupt ellenzéki és egy tisztességes Fideszes jelölt, én a fideszest támogatom. Nem a Fidesz ellen vagyunk, hanem a lopás, a pártállami hatalomgyakorlás, a gyűlölködés ellen. Vannak tisztességes fideszes politikusok...a héten találkoztam Pokorni Zoltánnal, őt nem lehet a mai fideszes vezérkarral egy lapon említeni."

Márki-Zay szerint a Fidesz szavazói közül is sokan változást akarnak. "Sokan ma még félelemből vagy más rövid távú megfontolásból hallgatnak."