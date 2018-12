Egymás után három nőt késelt meg valaki Nürnbergben az utcán

Néhány óra leforgása alatt három nőt késeltek meg Nürnberg utcáin csütörtök este, a Friedrich-Ebert-Platz (tér) közelében, írja a német sajtó, hozzátéve, hogy a nők egyedül sétáltak, amikor a támadás érte őket. A rendőrség az eddigi adatok alapján szinte biztosra veszi, hogy ugyanaz az ember, egy férfi követte el a támadásokat. Egyelőre nincs jelzés arra, hogy terrorizmus állna a háttérben.

A rendőrök helikopterrel, kutyákkal kutatják az elkövetőt, és egy speciális bizottságot is felállítottak az ügyben. Egyelőre azonban ők is elismerik, hogy nincsenek forró nyomon, és a lakosságtól is kértek információkat, hátha az segít.

Az első késelés 7:20-kor volt, egy 56 éves nőt a felsőtestén sebesítettek meg, majd 10.45-kor egy 26 éves nőt, nem sokkal később egy 34 éves nőt támadtak és késeltek meg. A nők komoly sérüléseket szereztek, de már nincsenek életveszélyben, a szükséges ellátás és operáció sikeres volt az orvosok szerint.

A leírás szerint az elkövető 25 és 30 év közötti, 175-180 centi magas, normál testalkatú, világos bőrű, szőke-sötétszőke hajú, és háromnapos borostája van.

