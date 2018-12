Kiengedték Czeglédy Csabát a börtönből

A Szegedi Törvényszék kiengedte a börtönből Czeglédy Csabát, a tavaly nyár óta előzetesben ülő baloldali politikus viszont nem hagyhatja el a lakhelyét, értesült a Hvg.hu.

Czeglédy a lapnak azt mondta, hogy már úton van Szombathely felé, ahol anyukája húslevessel várja. Ugyanakkor még nem nyugodott meg, mert tavasszal is egy nap után visszavitték a börtönbe. Mint ismert, a politikust képviselőjelöltként nyilvántartásba vették, és így mentelmi jog illette meg, ezért elhagyhatta a börtönt. Másfél nap múlva, mentelmi jogának felfüggesztését követően egy másik bűncselekmény - gazdasági csalás - gyanúja miatt azonban újra őrizetbe vették.

Czeglédy kiengedésének köze lehet ahhoz, hogy ügyvédje szerint eddig elkövetőként szerepelt a milliárdos költségvetési csalásban, öt napja azonban a legfrissebb ügyészi indítványban már csak felbujtóként szerepelt.

December 4-én a bíróság még 30 nappal meghosszabbította Czeglédy letartóztatását, másodfokon a törvényszék döntött a bűnügyi felügyeletről. Bakos Éva, a törvényszék büntető kollégiumának vezetője az MTI-nek azt nyilatkozta, hogy azért nem szükséges a legszigorúbb kényszerintézkedés Czeglédyvel szemben, mert az ügyében folyó

nyomozás befejeződött, iratismertetések történtek, hamarosan vádat emelnek.

A politikus tartózkodási helyéül a bíróság szombathelyi otthonát jelölte ki, mozgását technikai eszközzel felügyelik, lakóhelyét csak bizonyos esetekben - például orvosi kezelésre - hagyhatja el

A korábban megfogalmazott gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely munkaerő-közvetítéssel foglalkozott. A gyanú szerint a bűnszervezet több mint hatmilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban résztvevő iskolaszövetkezetek az áfát és az szja-t nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.