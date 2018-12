Országszerte havazik, a pénteken elindult hóesés kitart szombaton is. A keleti határnál átmenetileg vegyes halmazállapotú csapadék is lehet szombat napközben. Az északi, északkeleti szél megélénkül, főként az Alpokalján és az Észak-Alföldön meg is erősödik, az ott kialakuló hóréteget hordhatja a szél – írta a Met.hu. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 fok körül alakul. Késő este 0, -3 fok valószínű.

Péntek délután óta 40 baleset történt

A meteorológiai előrejelzések szerint akár 15-20 centiméter friss hó is hullhat (a legtöbb a keleti, délkeleti országrészben), ezért a katasztrófavédelem arra kéri a gépjárművezetőket, hogy csak a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel induljanak útnak. Azt is kérték, hogy mindenki tankoljon a szokásosnál többet.

A havazás miatt ugyanis péntek délután óta 40 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat, egy ember meghalt Kerekegyházánál, többen megsérültek - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombat reggel az MTI-vel. Leggyakrabban az útról lesodródott, árokba csúszott, összeütközött járművekhez riasztották a tűzoltókat.

8 Galéria: Kitartóan havazik az egész országban Fotó: Martiskó Gábor / Index

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szóvivője szerint a havazás elsősorban az ország déli részének mellékúthálózatán jelenthet nagyobb problémát.

Az aktuális útviszonyok az http://utinform.hu oldalon tájékozódhatnak.