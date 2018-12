Leváltják a szabolcsi bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettest

Az országos rendőrfőkapitány 2018. december 31-i hatállyal visszavonta dr. Balogh Barnabás r. ezredes, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes vezetői kinevezését, írja közleményében a Police.hu. Balogh maga kérvényezte a kinevezésének visszavonását.

A szabolcsi rendőrséggel kapcsolatban az elmúlt hetekben egy országos jelentőségű hír látott napvilágot. Az, hogy még november végén napokig állhatott a Nyíregyházán, a rendőrkapitányság udvarán egy autó, benne egy holttesttel.

Az esetről korábban mi is írtunk. Egy férfi késsel többször is megszúrt egy nyíregyházi eladónőt még november végé, a nagyobb bajt az előzte meg, hogy az esetnek szemtanúja is volt, aki bedörömbölt a cipőbolt kirakatán, mire a férfit elmenekült. Nem sokkal később kiderült, hogy a késeléssel a 42 éves mátészalkai K. Antalt gyanúsítják, aki előzőleg meggyilkolt egy fiatal nőt, akit egy autó csomagtartójában találtak meg.

Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság / Police.hu K. Antal gyanúsított előállítása

Az első hírek arról szóltak, hogy a kocsit a debreceni Nagyerdőnél találták meg, a bűnügyi szemle során pedig azonnal megtalálták a holttestet. Az Indexhez egy bizalmas forrásból érkezett üzenet szerint azonban ez a bűnügyi szemle napokkal azután történt, hogy az autó a rendőrkapitányság udvarára került. Lapunk akkor kérdéseket küldött az ügyről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályának, de csak annyit válaszoltak, hogy az „ügyben a nyomozás érdekeire tekintettel nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni”.

Arról a rendőrség mostani közleménye nem szól, hogy Balogh Barnabás miért kérte a vezetői kinevezésének a visszavonását. Erről megkérdeztük a szabolcsi és az országos kapitányságot is, de csak a fenti közleményben leírtakat ismételték meg.