Testkamerát szereltetne a rendőrökre a Momentum

"Felszólítjuk a kormányt és a Belügyminisztériumot, hogy a rendőri túlkapások miatt tegyék az alapfelszerelés részévé a testkamerát a tüntetésekkel kapcsolatban eljáró hivatalos személyeknek, hogy ne ismétlődhessen meg 2006" - írja közleményében a Momentum.

A közlemény elején hoznak pár példát a vitatott esetekre:

Tamást 42 óra fogvatartás után engedték ki a rendőrök, még a családját sem tudta értesíteni – és végül meg sem gyanúsították semmivel.

Ottó kutyát sétáltatott a szerdai tüntetés idején, bevitték, és pénteken engedték ki, még a kutyáját is majdnem elvették tőle.

Balázs békésen vett részt a tüntetésen, mégis bevitték, és 34 órát töltött egy előállító helyiségben, ahol még aludni sem tudott. A

rendőröknek háttal álló Annát földre rántották, bevitték a X. kerületi rendőrkapitányságra, az ügyvédjét nem engedték be hozzá, és azt hazudták, hogy ő vetette magát földre.

A 21 éves M.-et gyalázták és fenyegették a rendőrök, erről hangfelvételt is sikerült készítenie.

"Nem ismétlődhet meg többet, hogy ártatlanokat 42 órára elzárnak a családjuktól indok nélkül, ahol se inni, se enni nem kapnak, megtalálni sem lehet őket, fenyegetik is őket, a jogsértéseket pedig később a rendőrök szemrebbenés nélkül letagadják.

A rendőrökre szerelt testkamera segít bizonyítani a visszaéléseket, és visszatartó erővel is bír - nem véletlenül használják a módszert az Egyesült Államokban is"

- írják, és hozzáteszik: "a testkamera a rendőrök érdeke is, így ugyanis a hamis vádak is könnyebben elkerülhetők. Épp ezért felszólítjuk a rendvédelmi szakszervezeteket is arra, hogy támogassák a javaslatot, és követeljék a kormánytól".

Gyűjtés a szánkók pótlására

A Kossuth téri tüntetéseknek volt egy olyan pillanata, amikor a téren felállított karácsonyfát körülvevő szánkókerítést megbontották, a szánkókból pedig párat elvittek, párat pedig tönkretettek. Ezeknek pótlására most gyűjtést indított a Momentum politikusa, írja az Azonnali.hu. A lapnak nyilatkozott a korábban a DK környékén politizáló Szarvas Koppány Bendegúz.

A szánkókat eredetileg az Országgyűlés Hivatala vásárolta, a tervek szerint hátrányos helyzetű gyerekeknek adják. A cikk szerint a szánkók darabja 12 ezer, és 23 ilyen rongálódott meg.

A most indított gyűjtés 2000 Eurót tűzött ki célul, amiből a megrongálódottakhoz képest többet is tudnának venni. Jelen pillanatban - 2018.12.15. 21:20 - az összeg durván egynegyede már meg is van.

A megszólaló politikus szerint a gyűjtéssel nem azt ismerik el, hogy ők okozták volna a károkat, hiszen amikor egy játszóteret újítanak fel, az sem jelenti azt, hogy előtte ők rohasztották volna le. Sokkal inkább azt az érzelmi zsarolást, amibe a Fidesz belekezdett, azt állítanák le. (A Fidesz és a kormánymédia napok óta a semmit nem tisztel senki, se a szánkót, se a karácsonyfát, se a kis Jézust tracken van)