Amnesty: Példátlan, hogy képviselőket erőszakkal távolítsanak el egy közintézményből

Az Amnesyt Magyarország jogvédő szervezet példátlannak nevezte, hogy magyar országgyűlési képviselőket fizikai erőszakkal dobjanak ki egy közintézményből.

Mint írtuk, az MTVA-székházban fizikai atrocitás is történt az őrök és az ellenzéki képviselők között, akik az ötpontos petíciójukat akarták beolvastatni. Kedd reggel Szél Bernadettet és Hadházy Ákost erőszakkal dobták ki a közmédiából, de fizikai inzultus érte a DK-s Varju Lászlót, és Vadai Ágnest is.

Szél és Hadházy is feljelentést tett hivatalos személy elleni erőszak miatt. Az MTVA is feljelentést tett a képviselők ellen.

„A képviselőknek joguk volt ott lenni, a Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Varju László elleni incidenst alaposan ki kell vizsgálni és a felelősöket bíróság elé kell állítani" – mondta Vig Dávid, az Amnesty Magyarország igazgatója.

Szerinte a biztonságiak akciója is egyértelműen mutatja, hogy a magyar kormány mennyire elszánt abban, hogy minden, a kormánnyal kritikus véleményre lecsapjon. Azt mondta, hogy a kedd reggel mindenképpen fordulópontot jelent, hiszen fegyveres őrök fizikai erőszakot alkalmaztak a választott képviselőkkel szemben.

Az Amnesty Magyarország azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy a rendőrség figyelmeztetés nélkül vetett be többször is könnygázt és paprikasprayt.