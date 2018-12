Két új alelnököt választott a Jobbik

Ander Balázs és Gyüre Csaba személyében két új pártalelnököt választott a Jobbik választmánya hétfőn, írja az MTI.



Szabó Gábor tájékoztatása szerint a tíz pályázó közül négyen kapták meg a jelöltté váláshoz szükséges támogatást.

A posztokat azért kellett betölteni, mert két korábbi alelnök elhagyta a pártot: Volner Jánost október elején zárták ki a parlamenti képviselőcsoportból, emiatti tiltakozásul követte őt Apáti István, majd mindketten kiléptek a pártból is; azóta a Mi Hazánk Mozgalom képviselői csoportjában politizálnak - két másik korábbi jobbikossal - a törvényhozásban, és be is léptek az újonnan alakult pártba.