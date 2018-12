Márki-Zay: A Fidesz egyetlen ideológiája a lopás, de visszavesszük a nemzeti vagyont

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármester is felszólalt hétfő este az MTVA székháznál tartott tüntetésen.

A politikus azzal kezdte a beszédét, hogy most a rendőrökért is tüntetnek, akik az első áldozatai lesznek a túlóratörvénynek. A politikus hozzátette, azért is jöttek a közmédia székházához, mert az szimbolikus hely, hazugsággyárak tartják fenn a rendszert.

A polgármester szerint a hatalom Budapesten megbukott, a NER-t az tartja életben, hogy a vidéki emberekhez nem jut el az igazság, ezért arra kérte a tüntetőket, hogy vigyék el nekik.

Vidéken milliók rettegnek a migránsoktól, és még nem jöttek rá, hogy migránsokat Magyarországra kizárólag a Fidesz telepített be

- mondta Márki-Zay. A politikus szerint ha lesz Békemenet, akkor oda kell menni, és elmondani a Fidesz-szavazóknak, hogy a Fidesz illegális bevándorlókat és bűnözőket hozott Magyarországra, nem pedig Soros.

A Fidesz ideológiája a lopás

A politikus szerint a Fidesznek nincs ideológiája. "A mai időszak egy populista kleptokrácia. A Fidesznek semmi más ideológiája nincs, mint a lopás" - jelentette ki a politikus, mire hosszan skandálni kezdte a tömeg, hogy "mocskos Fidesz".

Szerinte az is a Fidesz hazugsága, hogy egy gazdasági válság után, a megszorításokat a korábbi kormánnyal elvitetve, jólétet hoztak az országba. Pedig - mutatott rá Márki-Zay - a héten derült ki, hogy Magyarország az EU második legszegényebb országa lett.

Az uniós pénzek miatt tartható fent a GDP látszólagos növekedése, viszont ha megáll az EU-s pénzcsap, akkor tovább fog nőni a szegénység Magyarországon - jelentette ki.

Szerinte az a NER hazugsága, hogy itthon jogállam, demokrácia és sajtószabadság van. "Milyen sajtószabadság az, ahol sorra vásárolják fel és zárják be az ellenzéki orgánumokat?" - tette fel a kérdést. Milyen jogállam az, amelynek alkotmányát egyetlen párt alkotta meg és fogadta el? - kérdezte Márki-Zay. A válasz szerinte: ez egy egypárti diktatúra.

A politikus szerint csalással nyert idén a Fidesz. A szavazók utaztatása, a külföldön élő magyarok levélszavazásának nehezítése, és maga a választási rendszer is egy csalás, csak így tudott nyerni megint Orbán - mondta. A polgármester arról is beszélt, hogy büszke a tüntetőkre, és addig fognak együtt tüntetni, amíg a rendszer meg nem bukni.

Elszámoltatás és börtön

Legyen biztos benne mindenki, hogy a Fidesz rendszerének egyszer vége lesz, ennek számos oka lehet Márki-Zay szerint. 1989-ben tüntetések hatására dőlt meg egy diktatórikus rendszer. Ennek a kormánynak is lehet hasonló vége - mondta Hódmezővásárhely polgármestere.

A tömeg ereje elegendő, hogy erőszak és rombolás nélkül megdőljön a rendszer. De az is fontos Márki-Zay szerint, hogy az ország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.

A politikus szerint nem káosz, anarchia vagy diktatúra lesz, ha megbukik a rendszer, hanem "egy tisztességes, egymással összefogó" ország lesz, ezt is el kell mondani a vidéken élő embereknek.

Van egy rossz hírem a hatalom jelenlegi urainak. Tanultunk 1990-ből. Most lesz elszámoltatás meg börtön és visszavesszük a nemzeti vagyont

- mondta.