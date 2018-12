Feljelentéskiegészítést kért a rendőrség a Gruevszki-ügyben

Nikola Gruevszki mesterien lavírozott a magyar jogszabályok tengerében, persze ehhez kellett a magyar kormány segítsége is. Közben a nyilvánosságot is igyekeztek kizárni az ügyből.

„A Be. 375. § (3) bekezdése alapján értesítem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 353. § (1) bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdése szerint minősülő embercsempészés bűntettének és más bűncselekmények gyanúja miatt a Be. 375. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire – a nyomozást – a Be. 380. § (1) bekezdése alapján elrendelt feljelentés kiegészítés eredményeként – elrendeltem”, írta a Készenléti Rendőrség nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztályának Illegális Migráció Elleni Osztálya Tényi Istvánnak, aki az üggyel kapcsolatban a rendőrséghez fordult.

Tényi november 14-én tett bejelentést a rendőrségen "ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 353. § (1) bekezdésébe ütköző embercsempészés bűntett, továbbá a 305. § c) pontjába ütköző hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt".

Az "ország feljelentője" azután tett bejelentést, hogy kiderült, a hazájában börtönbüntetésre ítélt volt Macedón kormányfő a magyar kormány kivételezésével juthatott az országba, és a magyar kormánykörök aktív közreműködésével- sőt, magyar diplomáciai autóval - lépett át több határt is.

A Gruevszki-ügyről alább bővebben olvashat.