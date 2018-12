Lemond a jobbikos Staudt Gábor a parlamenti mandátumáról

Lemond országgyűlési képviselői feladatairól a jobbikos Staudt Gábor, ezt egy Facebook-bejegyzésben jelentette be.

Staudt Gábor az Index megkeresésére elmondta: ahogy a Facebookon is írta, magánéleti ok miatt mond le. Ezt már korábban meg akarta tenni, de nem szerette volna akkor megtenni, amikor a Jobbikban még feszültségek voltak, mert akkor úgy tűnhetett volna, hogy a lemondáshoz annak van köze. "Szó sincs erről, sőt, most már a párt megerősödött" - mondta az Indexnek. Staudt elmondta azt is, hogy a helyére Csányi Tamás ül majd be, a tavaszi ülésszak kezdetétől már ő lesz a parlamentben.

Arra a kérdésünkre, hogy a lemondásának köze van-e ahhoz, hogy Lengyelországban nyomozás indult egy olyan ügyben, amivel a sajtó már hírbe hozta, Staudt nemmel válaszolt. Hangsúlyozta: a Magyar Idők ellen ebben az ügyben jogerősen pert nyert, igaz, van még folyamatban peres ügye a Pestisrácokkal szemben.

Arról az ügyről, amiben felmerült Staudt érintettsége, korábban az Index is részletesen írt. Annyi fejlemény történt azóta, hogy a NAV is nyomozni kezdett. Úgy tudjuk, a Pestisrácok ellen indított per tárgyalása tegnap volt, ahol tanúként megjelent az a P. Lóránt is, aki a lengyel hatóságoknál feljelentést tett az ügyben.

A 35 éves Staudt 2004 óta a Jobbik tagja, majd pedig a párt Etikai és Fegyelmi Bizottságának elnöke lett. 2006 óta minden országgyűlési választáson jelöltként indult. 2010 óta volt a párt országgyűlési képviselője.

(Borítókép: Staudt Gábor. Fotó: Ajpek Orsi / Index)