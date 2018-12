24.hu: Fegyelmi indul a debreceni egyetem igazságügyi orvosszakértői ellen

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara fegyelmi eljárást indít a Debreceni Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének vezetője, Herczeg László és öt munkatársa ellen, írja a 24.hu.

A lap cikkei alapján számoltunk be róla korábban, hogy a Debreceni Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének munkatársai saját vállalkozásukkal számlázták le azokat a hatósági kirendeléseket, amelyeket főmunkaidőben közalkalmazottként kellett volna elvégezniük. A 24 dokumentumokra hivatkozva azt írta, már vagy tíz éve gyakorlat volt, hogy magánvállalkozóként, illetve gazdasági társaságként nyújtják be a díjjegyzéket a hatóságoknak. Így miközben főállású egyetemi alkalmazottként elvégezték az egyetemi intézet számára előírt hatósági szakértést, vállalkozóként másodszor is megkapták ugyanezért a munkáért a fizetést.

Később a lap azt írta, az intézet munkatársainak nagy része hamis vállalkozói pecsétet használt az eljárásokban, amelyekkel összemosták saját cégüket az egyetemmel, erre azonban az egyetem is reagált: Debreceni Egyetem Klinikai Központja határozottan visszautasította azokat az állításokat, hogy az Igazságügyi Orvostani Intézet munkatársainak nagy része hamis vállalkozói pecsétet használt volna az eljárásokban.

Friss cikkében a 24.hu azt írja, információik szerint "a kamara egyik tagja rendőrségi feljelentést tett közokirat-hamisítás és költségvetési csalás gyanújával. A feljelentő a kamarának is eljuttatta az üggyel kapcsolatos dokumentumokat. A kamara elnöksége a dokumentumok áttekintése után úgy döntött, indokoltnak tartja a fegyelmi eljárás elindítását".