Egy évvel elhalasztották a papíralapú recept megszüntetését

Az eredeti tervek szerint 2019 januárjától már csak elektronikus receptet írhattak volna fel az orvosok, amelytől csak néhány kivételes esetben térhettek volna el, de az emberi erőforrások minisztere 12 nappal a határidő letelte előtt kénytelen volt egy évvel meghosszabbítani a papíralapú vények megszüntetését, írja a G7. A rendeletben minden dátumot átírtak egy évvel későbbre.

Az e-recept tesztüzemét egy évvel ezelőtt kezdték el. Sokat írtunk a bevezetés körüli problémákról. Pedig az átállás az elektronikus egészségügyre az utóbbi évek leghasznosabb és legjobb fejlesztése lenne,

ami jelentősen megkönnyítené a betegek, az orvosok és a gyógyszerészek helyzetét .

Az e-recept lényege, hogy az orvosok a vényt nem egy papírra, hanem egy központi adatbázisba írják be, amelyet a patikában is láthatnak a gyógyszerészek. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) lényege az lenne, hogy a betegek a gyógyszereket egyszerűen a személyazonosság igazolásával is kiválthassák. A betegek erről még most is kapnak egy felírási igazolást, amit a hagyományos vénypapírra nyomtatnak, de ez igazából már csak egy e-recept felírásáról szóló igazolás. Ezt szüntették volna meg januártól.

Az EESZT ennél többet tud. A központi rendszerbe kerül a beteg ellátási története, a leletei, a CT- és röntgenfelvételek és a beutalók is. Ezeket így nem kell egyik orvostól a másikig cipelni, elvileg minden kezelő orvos láthatja a betegnek azokat az adatait, amelyekre a páciens felhatalmazást ad.

