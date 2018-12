Indulatosan jelezte, ne keressük többé

Bizalomvesztésre hivatkozva szerda este bizalmatlansági indítvánnyal leváltották Kápolnásnyék alpolgármesterét, a fideszes Farkas Károlyt. Az alpolgármesternek az lehetett a bűne, hogy megkérdőjelezte a polgármester döntéseit. Egyik ilyen döntés volt, hogy új utca épült a településen, amivel két olyan cég is jól járt, amik az L. Simon László által alapított Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány érdekeltségébe tartoznak.

Nemrég írtunk a Kápolnásnyék településen zajló furcsaságokról, valamint arról, hogy az önkormányzatban véleménykülönbség alakult ki a fideszes kötődésű vezetésben a beruházások és a közpénzek elköltése körül. Podhorszki István függetlenként indult a polgármesteri címért, időközben belépett a Fideszbe, de az alpolgármester leváltását tárgyaló testületi ülésen a résztvevők szeme láttára visszaadta a tagkártyáját.

A jegyző, Dornyi Sándor erkölcsi aggályok miatt már korábban lemondott tisztségéről. Podhorszki István polgármester nem kívánta kommentálni a jegyző lemondását, de forrásaink szerint az nem volt független az utóbbi időben zajló beruházások körül kialakult vitáktól, mint például a Halász Gedeon utca megépítése, a Belatiny Sörmanufaktúra ügye, vagy a Vörösmarty emlékmúzeum felújítása, amelyet L. Simon László személyesen is figyelemmel kísér.

A Halász Gedeon utca egy elhagyatott telken épült, és több helyi lakos is megkérdőjelezte a szükségességét, valamint az is felmerült, hogy egyedül az utca mellett épülő sörfőzde, valamint a helyi kastély járna csak jól az utcával. Mindkét beruházás ugyanahhoz a cégcsoporthoz kötődik, amelyiknek az L. Simon László fideszes országgyűlési képviselő által alapított alapítvány a tulajdonosa. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy az egyik oldalt, az utca és a sörfőzde megépítését Podhorszki István képviselte, míg több helyi lakos, a helyi képviselő testület egy tagja, és a most leváltott alpolgármester, Farkas Károly is kétségeket fogalmazott meg a beruházásokkal kapcsolatban.

Egy másik kérdéses ügy a helyi Vörösmarty Mihály emlékház felújítása volt, ebben a témában maga L. Simon szólalt fel a település nyílt ülésén. “Rengeteg munkám, munkánk van abban, hogy ez a forrás most rendelkezésre áll” - mondta el a képviselő a jegyzőkönyv szerint, kérdésünkre korábban megerősítette, hogy az emlékház miatt volt jelen. A jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy Farkas Károly, volt alpolgármester módosításokat javasolt az L. Simon által felvázolt tervekkel kapcsolatban, és ebben a témában is szembekerült Podhorszki István polgármesterrel.

Az elmúlt időben más ügy miatt is belső feszültség jellemezte az önkormányzat munkáját, ugyanis leégett egy helyi étterem, a Finom Étkek Háza. A polgármester a sérült ingatlan eladását, valamint azt javasolta, hogy tekintsenek el az ingatlant a tűzeset idején bérlő cég beperelésétől. Ebben a témában is két táborra oszlott a testület, ugyanis Farkas Károly és képviselő testület egy tagja azon a véleményen volt, hogy kár volna eladni az ingatlant.

Forrásaink szerint a leváltást megelőző utolsó testületi ülés után már jelezték az alpolgármesternek, hogy mennie kell. A leváltás mögött pedig az állhat, hogy az említett ügyekben Farkas szembeszállt Podhorszki István polgármesterrel.

Megkerestük Farkas Károlyt, a leváltott alpolgármestert, de nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Kerestük a leváltással kapcsolatban Podhorszki István polgármestert is, ő sem kívánta kifejteni a dolog részleteit, valamint indulatosan jelezte, hogy a jövőben nem kíván kérdéseinkre válaszolni, és ne is keressük az önkormányzatot.

(Cover: A leégett egy helyi étterem, a Finom Étkek Háza Kápolnásnyéken. Fotó: Bődey János/Index)