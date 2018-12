O1G: ghánai cedin, iraki dínáron és kajmán-szigeteki dolláron is ott van már a felirat

A december 16-ai, vasárnapi tüntetések után kaptunk két olvasói fotót arról, hogy valakik felírták néhány bankjegyre, hogy O1G vagy "Orbán egy geci". Rövid időn belül kaptunk még néhányat olvasóinktól, amelyen szerepelt az utalás Simicska Lajos mondására, azóta pedig gyakorlatilag folyamatosan ilyen képek árasztják el a postaládánkat.

A legkülönfélébb bankjegyekre került felirat, a köteg húszezer forintostól kezdve kaptunk képet ghánai cediről, iraki dínárról, kajmán-szigeteki dollárról, török líráról, orosz rubelről, ezekből a képekből láthat egy leválogatott összeállítást a lenti galériában.

Érvényes az ilyen pénz?

A Magyar Nemzeti Bank honlapján nem találtunk arra vonatkozó pontos információt, hogy az ilyen bankjegyeket vásárláskor el kell-e fogadnia a vevőnek vagy az eladónak. Az MNB honlapján csupán arról vannak információk, hogy mi a teendő akkor, ha az ember szennyezett vagy sérült pénzzel találkozik.

„A nehezen felismerhető, valamint a sérült forintbankjegyet és forintérmét fizetési művelet során azonban senkinek sem kötelező elfogadnia" - írja a honlap.

Jó kérdés, hogy milyen a nehezen felismerhető bankjegy vagy pénzérme, mikortól beszélünk akkora sérülésről, hogy a bankjegy vagy pénzérme alkalmatlanná válik a forgalomban történő használatra. Szerencsére az MNB honlapján egy elég részletes útmutató is elérhető (PDF) arról, hogy milyen sérülés- és szennyezéstípusok milyen beavatkozásokat igényelnek.

Röviden arról van szó, hogy ha egy bankjegy vagy pénzérme súlyosan felismerhetetlen (például sokszor kimossák, vagy teljesen elszíneződik), viszont beazonosítható, tehát meg lehet állapítani azt, hogy nem hamis, akkor az MNB minden esetben kicseréli egy újra, ha elvisszük a nemzeti bankba, illetve a 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet alapján a Postán vagy egyéb bankokban is kérhetjük a cserét.

Ezek alapján az O1G, illetve Orbán egy geci felirattal ellátott pénzek esetében annyit lehet elmondani, hogy semmiképpen sem érvénytelenek, viszont egy vásárlás során nem kötelező elfogadni az ilyen bankjegyeket. A mindennapi tapasztalat pedig azt mutatja a kis mértékben sérült, firkált bankjegyek felhasználásánál, hogy a boltok általában elfogadják, éppen azért, mert a bankokban be tudják váltani ezeket a bankjegyeket is, vagyis senkinek sincs belőle hátránya. Hallottunk is példát arra, hogy valaki sikeresen fizetett ilyen pénzzel, illetve arról is írt egy olvasónk, hogy ilyen pénzt kapott vissza vásárlás után.

A biztonság kedvéért megkerestük az MNB-t is, hogy akkor ezeket a bankjegyeket el kell-e fogadni, vagy sem a boltban. „Az MNB törvény szerint a nehezen felismerhető, valamint a sérült bankjegyet és érmét fizetési művelet során elfogadni nem kötelező. A bankjegyek forgalomképességét befolyásoló sérülések lehetséges fajtáit a 11/2011 (IX.6.) számú MNB rendelet határozza meg, amely szerint nem forgalomképes az a bankjegy, amelyen bármilyen – a kibocsátásáról szóló MNB rendeletben nem szereplő – rajz, színezés vagy írásjel található. Így tehát az összefirkált bankjegyeket készpénzes fizetések során elfogadni nem kötelező. A sérült bankjegyek átválthatók egyes hitelintézeti és postafiókokban, illetve az MNB lakossági pénztárában" - válaszolta megkeresésünkre az MNB.

Hogy miként zajlik a sérült bankjegyek bevizsgálásra és cseréje, arról is pontos tájékoztatást küldött az MNB. „A Magyar Nemzeti Bank mint kibocsátó számára kiemelten fontos szempont az, hogy a forint bankjegyek és érmék alkalmasak legyenek készpénzforgalomban való használatra. Ennek biztosítása érdekében az MNB folyamatosan ellenőrzi a partnereitől (bankok, Posta, takarékszövetkezetek) visszaérkező, a forgalmat már megjárt bankjegyeket. Az ellenőrzés nagyteljesítményű, zárt rendszerű, csúcstechnológiát képviselő bankjegyfeldolgozó gépekkel történik. Ezek a gépek egyidejűleg számlálják és ellenőrzik a bankjegyeket, vizsgálják valódiságukat és forgalomképességüket, vagyis azt hogy alkalmasak-e arra, hogy ismételten visszakerüljenek a forgalomba. Azokat a bankjegyeket amelyek valódiak, de pl. gyűröttek, szakadtak, szennyezettek, összefirkáltak vagy hiányos a felületük, a gép automatikusan megsemmisíti, helyettük pedig újabb, megfelelő minőségű bankjegyek kerülnek vissza a forgalomba" - írta az MNB.

Honnan ered az egész?

Aki kellő figyelemmel követi az internetes népművészet legapróbb rezdüléseit is, az valószínűleg már hónapokkal ezelőtt találkozott a politikai indíttatásból összefirkált pénzekkel.

Az egész még idén januárban indult el A Budai Simicska nevű kormányellenes viccoldalról, hogy aztán közel egy év szunnyadás után váratlanul úgy bukkanjon fel újra, mint ahogy előtte korábban még soha.

„A bankjegyes dilit a tinik körében népszerű Pesten Hallottam FB-csoportban kezdte valaki 2017 végefelé. Miután egyre többen posztoltak "Tedd ki Pesten Hallottam-ba, ha megtalálod" feliratú bankjegyeket, bevillant az ötlet, hogy ezt lehetne O1G-síteni, aktivizálandó a lebukáskockázat miatt a graffititől ódzkodó fiatalokat is. Januárban posztoltam az O1G-s 500-ast, egy ismerőst megkértem, hogy PH-ba is posztolja, de sajnos nem haraptak rá, jegeltem is az egész O1G projektet egy időre. Szerettem volna, ha mém lett volna belőle, de nem lett, nem is foglalkoztam vele egy ideig" - mesélte a kezdetekről A Budai Simicska nevű oldal üzemeltetője a megkeresésünkre.

Aztán június végén volt egy kisebb fellángolás, amikor egészen sokan megosztottak egy szerencsehozó húszezresről szóló posztot, amin szerepelt a felirat, de ez sem indította be a cunamit. Az oldal szerkesztőjének meglepetésére a decemberi tüntetéssorozat kellett ahhoz, hogy belendüljön a dolog, mostanra viszont annyira pörög, hogy ha összeadjuk, hogy csak mi milyen értékű pénzről kaptunk fotót, amin szerepel az O1G vagy az Orbán egy geci felirat, akkor bőven milliós nagyságrend fölött van már a forgalomban lévő ilyen pénzek értéke.