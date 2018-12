Egykori osztrák pénzügyminiszter repteti és hajóztatja Mészáros Lőrincéket

A Mészáros Lőrinc által használt luxusjachtokat és magánrepülőgépeket a PKF nevű nemzetközi adótanácsadó hálózat biztosítja, amely Andreas Staribacher volt osztrák pénzügyminiszterhez köthető, írja a Válaszonline.hu.

Andreas Staribacher 1995-1996 között a Vranitzky-kormány tagja volt, majd a bécsi reptér felügyelőbizottsági alelnöke lett, és ügyvédként, pénzügyi szakemberként is folyamatosan a repülés közelében működött. A Staribacher által jelenleg fémjelzett PKF Centurion a légi szakértés mellett kedvező magánrepülő-vásárlási, -üzemeltetési konstrukciókat kínál megbízóinak, írja a lap. Staribacher a magyar partnerek mellett, kazah, orosz, ukrán, szerb oligarchákat is kiszolgál.

Fotó: Wikipdedia Andreas Staribacher

Mészáros Lőrincet 2016-ban és 2018-ban is lefotózták egy-egy luxusjachton, utóbbi esetben a Duna Aszfalt-tulaj Szíjj László és Homolya Róbert MÁV-vezérigazgató társaságában. Mindkét hajónak a máltai L&L Charter Ltd. a hivatalos tulajdonosa, amely mögött a PKF Fiduciaries International Ltd. áll.

Mészáros Lőrinc és üzleti köre rendszeresen használt egy osztrák felségjelzésű Bombardier magángépet is, Orbán Viktor pedig idén augusztusban egy másik Bombardier business jettel utazott ki a Mol Vidi bulgáriai futballmeccsére. Ez a gép Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök Magyarországra menekülése idején Belgrádba is elrepült. Mindkét gép üzemeltetője az International Jet Management GmbH nevű cég. E cég mögé többlépcsős tulajdonosi struktúrát építettek, amelynek végén a PKF Centurion adótanácsadó, könyvvizsgáló cég áll, amelyet 90 százalékban Andreas Staribacher birtokol.

Az International Jet Management GmbH menedzseli a leggazdagabb szerb üzletember, Philip Zepter (eredeti nevén Milan Janković) légitársaságát, a ZeptAir-t. Az osztrák felségjelű repülők jelentős része azonban orosz vagy ukrán bázisokon állomásozik, és jellemzően moszkvai, kijevi irodákkal rendelkező közvetítőcégek kínálgatják a járműveket egyszeri vagy huzamosabb használatra helyi oligarcháknak és vállalkozóknak. Az International Jet Management által üzemeltetett egyik gépet többször lefotózták már Oroszország mellett Skóciában is a Kreml-barát acélmágnás Vlagyimir Liszin ottani kastélyához közeli repülőtereken.

Andreas Staribacher volt a 2003-ban indult Haszon gazdasági magazin egyik befektetője is a magyar származású Karl Stipsicz ORF-exriporter és mások társaságában. Az idei választások után váratlanul megváltak a Haszontól, és a lap kiadója a NER-hez (akkor még) közelálló, Csetényi Csaba és Krskó Tibor világába tartozó Hamu és Gyémánt Kft.-hez került.