A Párbeszéd frakcióvezetője Áder János 2017-es beiktatásán mutatta be először a bajszos marionettbábut a parlamentben. Ezzel kívánta akkor jelezni, hogy Áder "nem köztársasági elnök, hanem bábu". Ezért Kövér László házelnök 250 ezerre forintra büntette. Szabó a mostani tüntetésre is elhozta a bábut, és most még fizetnie sem kell ezért.