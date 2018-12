Annyira aggódott a város az érintésvédelem miatt, hogy lekapcsolta az áramot a kormányellenes tüntetésen

Az országos tüntetéssorozatba becsatlakozva, a pénteki budapesti tüntetés másnapjára, 22-én szombatra Érden is demonstrációt hirdettek. Az szervező érdi Ellenzéki Kerekasztal a rendőrségen be is jelentette az eseményt, majd kivonultak a sétányhoz. Körülbelül negyedórája tartott a demonstráció, amikor a városüzemeltetéstől érkezett egy szakember, és lekapcsolta az áramot az egész főtéren.

Az egyesülettel beszélve megtudtuk, a helyszín a város egyik szokásos rendezvényhelyszíne, ahol könnyen lehet áramot vételezni is, hiszen van egy olyan áramvételezési lehetőség, ami nem egy lezárt dobozban van, hanem az utcáról is elérhető. Az ő elmondásuk szerint ez egy EU-pénzből helyrehozott főtér, ahol követelmény volt hogy közösségi áramforrás is legyen.

A délután négyre meghirdetett rendezvény negyedórája ment már, a hangosítást is kipróbálták, valamilyen zene is szólt, amikor megjelent a városüzemeltetéstől valaki, aki érintésvédelmi engedélyt kért a demonstrálóktól. Azt mondták, olyan nekik nincs, de mint látható, ebből a külső áramforrásból veszik az áramot, és érintésvédelmi szakember is van velük. A szakember azonban hajthatatlan volt, azt mondta, ha nincs ilyen papírjuk, engedélyük, akkor neki le kell kapcsolni az áramot. Külön azonban nem tudja lekapcsolni ezt a forrást, így végül az egész helyszínen, a sétány ezen teljes részén lekapcsolták az áramot.

Közben besötétedett, így a demonstrálók kézi ordibátort használva, sötétben demonstráltak az esőben:

Az Érdi Városfejlesztési Kft. aztán hivatalos közleményt is kiadott. Azt írják:

"a mai napon bejelentett demonstráció zajlott Érd Megyei Jogú Város központjában, a Főtéren. Amikor kollégáim ellenőrzést tartottak a területen, észlelték, hogy ismeretlenek rácsatlakoztak a Városfejlesztő Kft. mért elektromos vezetékére. A Főtér az Érdi Városfejlesztési Kft kezelésében van, ott valamennyi közműért, azok biztonságos használatáért ő felel. A szakadó esőben elkérték munkatársaim a csatlakoztatott eszközök érintésvédelmi jegyzőkönyvét. Mivel ezen papírok nem álltak rendelkezésre, tájékoztatták az illegális csatlakozókat, hogy a közvetlen életveszély elkerülése érdekében kénytelenek lesznek az elektromos rendszerből az egész Főteret kizárni.

Mivel az illegális csatlakozást nem szüntették meg, társaságunk az áramszolgáltatást a rendezvény végéig szüneteltette. Mivel munkatársaim a közvetlen életveszélyt percek alatt elhárították és az illegális áramvételezést megszüntették jelenleg nem tervezzük rendőrségi feljelentés megtételét az ügyben. Elnézését kérjük minden érdinek, aki ebben a két órában nem tudta rendeltetésszerűen használni a Főteret és gyönyörködni az ünnepi díszkivilágításban."

Az egyesület tehát azt állítja, nem volt illegális az áramvételezés, a városüzemeltetés szerint azonban igen.

A tüntetők egyébként a helyi médiacentrumot is fel akarták keresni, hogy petíciót adjanak át a tévé épületénél. Az Érd Médiacentrum főszerkesztője azonban szintén közleményt adott ki, amiben azt írta, ő végig jelen volt a 70 fős tüntetésen, ezért mondta a tüntetőknek, hogy adják csak neki oda ott a petíciót, ott átveszi, ám a tüntetők ragaszkodtak ahhoz, hogy a tévé épületénél adják át azt.

További érdekesség: a demonstráció egyik felszólalója a korábbi fideszes alpolgármester volt.