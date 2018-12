Sokfelé esővel, havas esővel indul a hétfő

Változékony idő várható a jövő héten: napsütésre és esőre, ónos esőre, akár havazásra is számítani lehet, írta előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Hétfőn egy hidegfront vonul át az ország felett, ennek hatására az ország legnagyobb részén esőre, a magasabb hegyeken havas esőre, hóra, délutántól a Tiszához közeli tájakon kisebb hózáporokra, az északkeleti határvidéken pedig reggel kis eséllyel ónos esőre is számítani kell.

A front mögött délutántól nagy területen megerősödik az északnyugati szél, a Dunántúli-középhegységben és Sopron térségében pedig viharos (óránkénti 70-80 kilométeres) széllökések is várhatók. Napközben 2-9 fok lesz.

Kedden, karácsony első napján reggel, délelőtt még lehet napsütés. A legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Helyenként hózápor, majd délután északon elszórtan kisebb havazás előfordulhat. A szél megerősödik, egy-egy viharos széllökés is lehet. Napközben 0-5 fok várható.

Szerdán, karácsony második napján is több helyen megerősödik a szél. Főként északkeleten alakulhat ki néhány helyen hózápor, zápor. Napközben 2-7 fok között alakul a hőmérséklet.

Az OMSZ azt is kiírta a Facebook-oldalára, hogy szombaton a viharossá fokozódó szélben megdőlt a napi szélrekord Budapesten. Mostanáig december 22-én 1987-ben volt a legnagyobb szél, akkor Budapest Örsöd állomáson több mint 85 kilométer/órás széllökést rögzítettek. Most a János-hegyen ennél jóval erősebb szél fújt, óránkénti 102 kilométeres széllökés is előfordult, írja az MTI.

