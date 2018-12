Kovács Zoltán: Szánalmas ostobaságokat ír a New York Times Orbánról

Ahogyan arról korábban írtunk, december 25-én hosszú cikkben értekezett Orbán rendszerének lényegéről a New York Times. Az amerikai lap Magyarországra szakosodott újságírója leszögezi, hogy a magyar kormány letért a demokrácia hagyományos útjáról. Ugyanakkor nem világos, milyen politikai rendszer irányítja most Magyarországot: az újságíró szerint ez a bizonytalanság teszi érdekessé ezt a "kicsi és marginalizált országot" nemzetközi szinten is.

A cikk két magyarázatot vázol fel:

Magyarország új típusú autokrácia, amely a 21. század eszközeivel működtet egy 20. századi diktatúrát.

Magyarország (a faji tisztaság emlegetése, a nacionalista romantika miatt) fasizmus, Gestapo nélkül.

Most a Magyar Időkben reagált a NYT-cikkre a reagálásokra szakosodott Kovács Zoltán államtitkár. Szerinte "az elmúlt nyolc évben már megszokott módon újra szánalmas ostobaságokat harsog a New York Times Magyarországgal és a miniszterelnökkel kapcsolatban."