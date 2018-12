MTVA: Feljelentéseket tettünk a példátlan támadássorozat miatt

Hivatali visszaélés, rágalmazás, becsületsértés, személyes adattal való visszaélés, garázdaság, terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés – többek között ezek miatt tettek feljelentést az MTVA dolgozói, és maga az MTVA a tüntetők ellen, összesen 94 esetben.

Ahogy arról beszámoltunk, az utóbbi hetekben tüntetéssorozat indult egyebek mellett a túlóratörvény miatt, a tüntetések egy része pedig az MTVA székháza előtt zajlott. A tüntetők azt szerették volna elérni, hogy a közmédia számoljon be a tüntetők követeléseiről, például arról, hogy független közmédiát szeretnének.

Hogy mindezt elérjék, ellenzéki országgyűlési képviselők az MTVA épületébe is bementek , azonban ott sokáig még csak fogadni sem volt hajlandó őket a közmédia tartalmi vezetése. Később a televízió biztonsági őreivel is kisebb dulakodás alakult ki, több képviselőt kirángattak az épületből. Az MTVA a tüntetők követeléseit később bár átvette , nem olvasta be, politikai nyomásgyakorlásról és támadássorozatról beszéltek.

Most az MTVA az MTI-ben közölte, "e ddig összesen 94 esetben tettek meg a sértettek, köztük a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) is a szükséges intézkedéseket, bejelentéseket és feljelentéseket az MTVA székházát ért december 16-i és december 17-i példátlan támadássorozat következtében."

"Egyes ellenzéki országgyűlési és európai parlamenti képviselők jogsértő magatartása, a munkavégzés akadályozása, továbbá a munkatársak események hatására bekövetkezett inzultálása okán több bűncselekmény elkövetésének gyanújával fordultak a sértettek a nyomozóhatóságokhoz" - írták.