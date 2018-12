Orbán Viktor, az influenszer

Az influenszer a reklámipar új hirdetési eszköze. Az influenszer a közösségi média feltalálásával jött létre, amikor is a marketingesek rájöttek, hogy a jelentős követővel rendelkező facebookosokat, instásokat, twittereseket hirdetési felületként lehet használni. A közösségi média központi alakjainak pénzt vagy ingyen termékeket adtak, cserébe azért, hogy ezekről spontán posztoljanak, beszéljenek.

Az influenszerség viharos gyorsasággal tarolta le a közösségi médiát, és mostanra már az is influenszernek számít, aki nem kap pénz a szolgáltatásaiért, egyszerűen csak népszerűvé teszi az általa érdemesnek tartott termékeket.

Ilyen például Orbán Viktor, akinek 2018-as Facebook-posztjaiból kirajzolódik: a miniszterelnök a laktató ételek iránt a legelkötelezettebb.

De mielőtt belemennénk a részletekbe, rövid áttekintés. Orbán Viktor 2018-ban, december 20-ig számításaink szerint 312 posztot jelentetett meg. (Megjegyzés: Kisebb eltérés lehet a posztok számában a Facebook nehézkes lapozórendszere miatt.) A posztok legtöbbje érthetően a miniszterelnök programjához kapcsolódik: hivatalos látogatások, csúcstalálkozók, kézfogások, kampány. Ez eddig egy miniszterelnöki Facebook-oldal rendes működése.

De miről posztol Orbán Viktor a kötelezőn túl?

A nem kötelező posztokon felül öt témát különítettünk el Orbán oldalán: migránsok, sport és stadionok, kaja, kultúra és állat.

Migránsok: Ha nem a kötelező programokról van szó, akkor Orbán legszívesebben a migránsokról posztol. Bejegyzései szerint Magyarország nem lesz bevándorlóország, Brüsszel migránsbarát, továbbá Európa végveszélyben. A miniszterelnök 38 migránsozós posztot jelentetett meg idén, azaz bejegyzéseinek több mint 12 százalékát teszik ki ezek a posztok.

Sport és stadionok: Orbán második kedvenc időtöltése a sport és stadionavatás. Összesen 20 posztban értekezett új stadionokról, díjazott sportolókról, szurkolt magyar sportsikereknek és rázott kezet sportügyi illetékesekkel. A sport dominanciáját jelzi, hogy nem számoltuk ide az olyan határterületeket, mint a nomád vendégjátékok Kirgizisztánban, vagy a szakmunkásverseny, amelyek szintén jelentős megjelenést kaptak Orbán oldalán.

Kaja: A migránsok és a sport persze erősen köthető Orbán politikájához, így ha a szabadon választott témákat nézzük, akkor az étkezés a miniszterelnök kedvenc témája. Nyolc posztot szánt különböző ételeknek és éttermeknek idén. Orbán Viktor kedvenc helyeinek listája ráadásul a szavazók széles rétegéhez szól, az alt-rightos NER-hipszterektől a közmédián nevelt vidéki szavazókig mindenkinek kínál valamit.

Anyukám mondta: Azután, hogy Orbán korábban inkább bicskával szeletelt kolbászokról szeretett posztolni, meglepő, hogy egy nemzetközileg is elismert étteremből jelentkezett be. A szöveg szerint a felesége javaslatára látogatták meg a helyet, ami idén a legjobb vidéki étterem címét is megkapta.

Fehér Amúr Halászcsárda: A Tisza-parti csárda már jobban illik az Orbán pr-osai által hangsúlyozott képhez. A hely a fotók szerint a hatalmas sült húsokra és pörccel jól ellátott túrós csuszákra specializálódott. A miniszterelnök egy jelentős zsírtartalmú halászlét ajánlott követői figyelmébe.

Berényi fogadó: Orbán a választás előtti estén egy velővel töltött borda fotójával reklámozta a hetes út melletti, kamionparkolóval is ellátott fogadót. Bevált.

Fülemüle csárda: A miniszterelnök a jelentős kalóriájú étkezésekkel készült fel a választásra, mert miután elfogyasztotta a töltött bordát, közel kétszáz kilométerrel arrébb, Villányban túrógombóccal desszertezett egy közepes árkategóriájú csárdában.

Szamos és Gerlóczy: Orbán Budapesten inkább az européer oldalát hangsúlyozza, így a Szamosból posztolt influenszer-reggelit frissen facsart narancslevekkel. Később a párizsi hangulatú Gerlóczy kávézó teraszán üldögélt Gulyás Gergellyel, aki a fotó tanúsága szerint úgy meredt a miniszterelnökre, mint az őz a közeledő autó fényszórójába.

Szerencsi csokoládé: Orbán többkilós csokivásárlással hívta fel követői figyelmét a márkára. A posztolt filmen ugyanakkor a nemzeti nevelés is helyt kapott, amikor is a tulajdonos asszony megjegyzi, hogy nem hagyták, hogy „ebek harmincadjára, vagy még rosszabbat ne mondjunk, idegeneknek” a kezére jusson a csokigyár.

Bécsi perec és virsi: Orbán még az év elején reklámozta az osztrák főváros utcai kajáldáit. Ekkor még senki nem sejtette, hogy néhány hónappal később már migráns hordák eszik el az európaiak elől a sós perecet és a roppanós virslit az osztrák fővárosban.

Orbán Viktor kulturális ajánlata

A miniszterelnök csupán hat posztban foglalkozik bármilyen kulturális termékkel. Azaz háromszor több posztja van sportról, és hatszor több a migránsokról. A kulturális posztokat a legtágabban kellett értelmeznünk, így került a listára Ákos, akiről nem művészete, hanem születésnapja miatt posztolt Orbán.

A miniszterelnök a videó szerint ellátogatott a Fidesz NEM egyik kedvenc udvari kobzosának Műpában rendezett koncertjére.

Anna and the Barbies: A legklasszikusabb influenszeri lendülettel Orbán minden apropó nélkül posztolt egy számot a közepesen ismert magyar rockegyüttestől. Iparági pletykák szerint a zenekart Demeter Szilárd, egykori Századvég dolgozó, friss PIM-igazgató, 888-közeli hobbizenész tolta a miniszterelnök közelébe.

Szomorú vasárnap: Orbán a Brexit miatt posztolta a híres Seress Rezső számot.

Magaskultúra: Orbán Viktor egy év alatt két posztot szánt a magaskultúrának. A Szépművészeti megnyitóján egy képsorozat sokadik fotóján látható egy festmény előtt, illetve a milánói Scala páholyában jelenik meg, mert itt tartották egy magyar opera ősbemutatóját. A posztoló nem tartotta említésre érdemesnek, hogy melyik operáról van szó, és ki a szerzője, aki magyar.

Könyv: A miniszterelnök egyetlen alkalommal influenszel könyvet magyar követőinek. Az „Európa furcsa halála” című kötet a migránsok veszélyeiről értekezik.

Állat: Formabontó, hogy a politikában kötelező cicák és kutyák helyett egy bébirinocérosz az egyetlen állat, amelyet a magyar miniszterelnök reklámoz. A nyíregyházi állatkert orrszarvújának nyilván jelentősége van, mert Orbán többet is posztolt róla egymás után. Az üzenet jelentését még keressük.

Hol van Orbán a magyar influenszermezőnyben? Orbán Viktor a Nagy Magyar Influenszerhatározó 26. helyén áll a 637 ezer követőjével. Összehasonlításul: az első Norbi Update (1 millió 386 ezer), második Tibi Atya (1,328 millió), harmadik Havasi (1,252 m). A zavarba ejtő nevektől hemzsegő listán Orbánt előzi még Kasza Tibi (1,051 m), Mága Zoltán (1,028 m), és Rubint Réka (924 ezer).

