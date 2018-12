Betört, berúgott, rosszul lett, elaludt

A szomszédjához tört be egy Győr környéki férfi, a tavaszi esetről most számolt be a Győr-Moson-Sopron megyei főügyészség.

A tolvaj kihasználta, hogy a szomszéd nincs otthon, egy létrát támasztott a fürdőszobája ablakához, egy kalapáccsal betörte azt, majd bemászott.

Ami ezután történt, akár ámokfutásnak is nevezhetjük.

Megivott egy üveg gyomorkeserűt

és egy üveg égetett szeszt. Ezektől

rosszul lett,

hányt,

majd elaludt.

Miután felébredt,

összeszedte az értékeket,

azokat egy bőröndbe rakta,

majd a szúnyoghálót kitépve hazament.

A kár összesen 234 500 forint volt, ami részben megtérült, mert a bőrönd előkerült. A 34 éves férfit korábban lopás miatt már próbára bocsátották, ezért most minősített lopásért felelhet, akár 4,5 évre is lecsukhatják.