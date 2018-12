Hatáskör hiányában nem nyomoz a rendőrség Hadházy és Szél MTVA-székházas feljelentése ügyében

A rendőrség hatáskör hiányában nem nyomoz az MTVA székházánál történtek miatt, és a Szél Bernadett független képviselő által tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészséghez továbbították, írja közleményében a rendőrség.

A rendőrség arra reagálva írta közleményét, hogy több lap is megírta Hadházy Ákos információja alapján, hogy Hadházy Szél Bernadettel közös, hivatalos személy elleni erőszak miatt december 17-én tett feljelentésre a rendőrség nem reagált.

A rendőrség nem hogy nem védett meg a biztonsági őrök törvénytelen erőszaka ellen, de az azóta eltelt időben még csak meg sem kezdte a nyomozást. “Persze” azt, aki kicsit lefújta az országzászlót, azt már el is ítélték 300 óra közmunkára

- írta szombaton Hadházy.

A rendőrség most azt írja, a sajtóban több cikk is megjelent, amelyek a rendőrséget bírálják amiatt, hogy a nyomozásokat még nem kezdte meg, a feljelentéseket ez idáig válasz nélkül hagyta, de szerintük a cikkek pontatlanok.

Hadházyék egyébként azután tettek feljelentést, hogy a közmédia székházánál történt tüntetés idején, miután több képviselőtársukkal együtt bementek az épületbe, majd az ott dolgozó biztonságiak kitették őket. Feljelentést hivatalos személy elleni erőszak miatt tettek, és hozzátették: "irány Strasbourg a politikai szólásszabadság súlyos sérelme miatt (Emberi Jogok Európai Egyezmény 10. cikk megsértése)".

A rendőrség friss közleményében azt írja:

"az MTVA székháznál történtek miatt Szél Bernadett országgyűlési képviselő 2018. december 17-én Budapesten a Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központ Központi Panaszirodáján tett feljelentést. A rendőrség gyakorlata következetes, így minden esetben vizsgálja, hogy annak elbírálása hatáskörébe tartozik-e. Amennyiben hatáskörének hiányát tapasztalja, úgy a feljelentést átteszi a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz.

Tekintettel arra, hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. tv. 30. § e) pontja alapján, a mentelmi joggal rendelkező személy sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erőszak esetében a nyomozás kizárólagos ügyészségi hatáskör, így a Budapesti Rendőr-főkapitányság a feljelentés áttételéről határozott és azt még aznap a Központi Nyomozó Főügyészség részére megküldte."

Hadházy az Indexnek úgy reagált, hogy ők arról sem kaptak értesítést, hogy a rendőrség bárhová áthelyezte a feljelentést, és a feljelentés áthelyezésétől függetlenül ugyanúgy fennáll: semmi nem történt az ügyükben, senkit nem kérdeztek meg, semmilyen meghallgatás nem volt. Majd újra hozzátette, hogy eközben egy zászlórudat lefújót már el is ítéltek.

Szélék feljelentésével párhuzamosan egyébként az MTVA dolgozói is tettek feljelentéseket . Hivatali visszaélés, rágalmazás, becsületsértés, személyes adattal való visszaélés, garázdaság, terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés – többek között ezek miatt tettek feljelentést az MTVA dolgozói, és maga az MTVA a tüntetők ellen, összesen 94 esetben.

Ahogy arról beszámoltunk, az év utolsó heteiben a teljes parlamenti ellenzék összefogásával tüntetéssorozat indult egyebek mellett a túlóratörvény miatt, a tüntetések egy része pedig az MTVA székháza előtt zajlott. A tüntetők azt szerették volna elérni, hogy a közmédia számoljon be a tüntetők követeléseiről, például arról, hogy független közmédiát szeretnének, olyat, amelyben nem a "pártállami propagandahíradó" megy.

Hogy mindezt elérjék, ellenzéki országgyűlési képviselők az MTVA épületébe is bementek , azonban ott sokáig még csak fogadni sem volt hajlandó őket a közmédia tartalmi vezetése. Később a televízió biztonsági őreivel is kisebb dulakodás alakult ki, több képviselőt kirángattak az épületből. Az MTVA a tüntetők követeléseit később bár átvette, nem olvasta be, politikai nyomásgyakorlásról, támadássorozatról beszéltek.