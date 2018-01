Az MSZP, a P, a Jobbik és az Együtt is tett-vett ma

Együtt

A párt közleményt adott ki. A párt elfogadta ma az országos listát a 2018-as választásokra, Juhász Péter, az Együtt elnöke vezeti az Együtt listáját, Szigetvári Viktor pedig a párt miniszterelnök-jelöltje. Az első 60 hely felén női politikus található.

"Az Együtt továbbra is nyitott az egyéni választókerületi együttműködésre, mert az egyéni jelölti szavazat egy népszavazás Orbán Viktorról, a listaszavazat pedig a jövőről szól", írják.

MSZP + P

Az MSZP budapesti választmányi ülést tartott, amin részt vett a két párt közös miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely is. Utóbbi az MTI beszámolója alapján nagyjából ugyanazt mondta el, mint az évnyitójukon is, annyival kiegészítve, hogy a választáson nemcsak azok támogatják a Fidesz-KDNP-t, akik rájuk szavaznak, hanem a távol maradók és azok is, akik olyan ellenzéki pártra szavaznak, amely egyelőre nem tudja, miként kell egyensúlyozni az ország és saját érdekei között.

A szocialista párt elnöke, Molnár Gyula pedig azt hangsúlyozta, hogy el kell menni szavazni:

Nincs nyaralás, nincs telek, nincs baráti rendezvény, választás van, el kell mennie mindenkinek.

Jobbik

A Jobbik budapesti jelöltbemutató sajtótájékoztatót tartott. Vona Gábor testi-lelki-szellemi megújulást tart szükségesnek, jelezve: ehhez egy pedagógusvezetőt, egy orvos-vezetőt és egy sportvezetőt indítanak egyéni jelöltként a fővárosban: Bardócz-Tódor András fizikatanárt a 2., Gyenes Gézát, a párt egészségpolitikusát a 12., Kovács Tamás volt kardvívót pedig a 4. választókerületekben, írja az MTI.

A Jobbik elnöke az 1300 menekült befogadására vonatkozó kérdésre azt közölte, hogy az ügyben a parlament rendkívüli ülésének összehívását javasolják. Az 1300 befogadottról Altus Kristóf, a Külgazdasági és Külügyminisztérium európai és amerikai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára beszélt egy máltai lapnak. Arról is beszélt, hogy épp a menekültek biztonsága érdekében nem hozták eddig nyilvánosságra a dolgot.

Nyitókép: Vona Gábor a Jobbik elnöke (balról a 2.) és a párt fővárosi jelöltjei, Kovács Tamás volt kardvívó (bal szélen), Gyenes Géza (jobbról a 2.) és Bardócz-Tódor András (jobb szélen) (Koszticsák Szilárd/MTI)