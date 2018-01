Íme Fodor Gábor újabb politikai sikere!

A Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd és a Magyar Liberális Párt - Liberálisok vezetői a mai napon megerősítették azon szándékukat, hogy közösen indulnak a 2018-as országgyűlési választásokon és közösen támogatják Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltet, írja a három párt a közös közleményükben.

És még azt is, hogy "a magyar társadalom többsége elégedetlen az Orbán-kormány mindent központosító, korrupt politikájával, és a változás érdekében együttműködést várnak az ellenzéktől. 2018-ban együtt fogjuk felszámolni az illiberális államot!"

Amit eddig tudtunk: az MSZP és a DK megegyezett a jelöltek felosztásáról, de nincs közös lista. A DK csak listavezetővel megy neki a választásnak, Karácsony pedig az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje. Emellett úgy tűnik, az MSZP és a Párbeszéd közös listán fog indulni, így nekik 10%-os küszöböt kell megugraniuk a parlamentbe jutáshoz. Ugyanezt a kockázatot Gyurcsányék azért már nem vállalták be egy a Párbeszédhez hasonlóan nehezen kimutatható pártért, a Momáért. Utóbbi elnöke, Bokros Lajos ki is borult emiatt.

Ahogy az várható volt, a milliókat maga mögött tudó Fodor Gábort 2014 után most sem hagyják az út szélén. Ez a közös indulás minden bizonnyal azt fogja jelenteni, hogy liberálisok is helyet kapnak a közös listán, de a közlemény nem szól arról, a szavazólapon logót is kapnának Fodorék. Azzal ugyanis 15%-os küszöböt kellene vállalniuk, és elég kevés az esély, hogy éppen Fodor Gábor miatt tennék meg a szocialisták. Fodor pártját ebben a pillanatban 9 közvéleménykutató cég közül három mutatja ki. Hibahatáron belül.

(Borítókép: Fodor Gábor a Magyar Liberális Párt elnöke, Karácsony Gergely a Párbeszéd Magyarországért és az MSZP közös miniszterelnök-jelöltje, Kunhalmi Ágnes az MSZP budapesti elnöke és Molnár Gyula az MSZP elnöke a Békét biztonságot és egy boldogabb Magyarországot 2018-ra! című sajtótájékoztatón a budapesti Vörösmarty téren 2017. december 22-én. - f otó: Mónus Márton / MTI)