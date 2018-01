Visszalépett az LMP-s jelölt a baloldal nyerhető körzetében

Mégsem indul a választáson Gertsmár Ferenc, az LMP jelöltje a veszprémi 1-es választókerületben. A hírről a Zoom.hu számolt be, amely azt is tudni véli, hogy Gertsmár az MSZP-s Mesterházy Attila javára lépett vissza.

Fotó: Soós Lajos / MTI Gertsmár Ferenc

A visszalépést Gertsmár megerősítette, "most hasznosabb tudok lenni, ha nem én indulok jelöltként". Azonban nem adott választ arra, kinek a javára szállt ki a küzdelemből.

A képlet nem egyszerű a veszprémi körzetben. Arról a választókerületről van szó, amelyet 2014-ben a fideszes Navracsics Tibor nyert meg, ám ciklus közben elbukta a Fidesz a körzetet. Emlékezetes, hogy a függetlenként induló, ám az MSZP és a DK által támogatott Kész Zoltán 42-33-ra, simán megverte a fideszes jelöltet. A Jobbik 13, az LMP-s Gertsmár Ferenc pedig akkor 4,5 százalékot szerzett.

Logikusnak tűnne a baloldal részéről most is Kész Zoltánt csatába küldeni, hisz nem olyan rég megnyerte a körzetet, ám a baloldali belviszonyok úgy alakultak, hogy az MSZP-DK megállapodás szerint a szocialisták kapták a körzetet. Ők pedig Mesterházy Attila volt MSZP-elnököt jelölték jelöltnek. Molnár Gyula MSZP-elnök ugyanakkor nyitva hagyta a lehetőséget, hogy a pécsi képlethez hasonlóan (a független Mellár Tamás javára lép vissza az MSZP) Kész javára is esetleg visszaléphetnek. De még nincs döntés.

Gertsmár bejelentésem mindenesetre arra utal, hogy az LMP dolga nehéz ebben a körzetben. Hiszen ha mindenki Készt támogatja majd a baloldalon, nagy nyomás nehezedhet a pártra. Gertsmár ebből a szituációból szállt most ki.

Megkérdeztük az LMP-t, hogy mit szól a pártvezetés a visszalépéshez, kinek a javára történt, illetve állít-e új jelöltet a párt. Az LMP-től egy rövid, egy mondatos választ kaptunk, amiből nem igazán derül ki, mit lép majd a párt: "az LMP stratégiája változatlan a párt megalakulása óta, mindig is a korszakváltásért és a kormányváltásért dolgoztunk, és így fogunk tenni Veszprémben is Gerstmár Ferenc visszalépésétől függetlenül."