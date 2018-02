Volt szocialista miniszter indul Zuglóban az MSZP jelöltje ellen

Saját pártja, az ősszel alapított Lendülettel Magyarországért egyéni jelöltjeként indul Lévai Katalin volt MSZP-s esélyegyenlőségi miniszter, korábbi EP-képviselő - tudta meg a hvg.hu. A szociológusként és erotikus regényíróként is ismert politikus ráadásul abban a Zuglóban indul, ahol az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltje, Tóth Csaba is jó esélyekkel indul a fideszes Jelen Tamás, volt XI. kerületi alpolgármester ellen.

Lévai már egy "Szabad Zugló" című ingyenes, recepttel és fürdőruhás celebekkel tűzdelt zuglói bulvárújsággal meg is kezdte a kampányolást, de a politikus szerint a kiadvány ötletével a kiadó kereste meg, és ő csak "megragadta az alkalmat", miután nagyon jó tapasztalatokat szerzett a kiadvány készítőiről. Az újság kiadójaként egyébként egy ruhakereskedelmi cég, a Jan Xian Kereskedelmi Kft. szerepel; a lapkiadással cégadatai szerint nem foglalkozó kft-t a hvg.hu nem tudta elérni.

Lévai egyébként nem csak a Lendülettel Magyarországért színeiben mutatta meg magát; alapító tagként szerepel a január elején zászlót bontott "Válasszunk! 2018" (röviden V18) elnevezésű csoportban is., melyet rajta kívül még 10 másik volt miniszter alapított. A jobb- és baloldali tagokkal is rendelkező V18 politikai célkitűzéseit mi magunk sem igazán értettük, mivel az egyik alapító, Balázs Péter volt EU-biztos és egykori külügyminiszter többször is leszögezte, hogy

nem állunk semelyik párt elé vagy mögé, nem vesszük el a küzdőteret, az a célunk, hogy a választók a demokratikus ellenzékből válasszanak.

Ehhez képest Lévai Katalin most pontosan ezt teszi. A szocialista Tóth Csaba négy éve 1925 szavazattal nyert az akkori fideszes jelölt, Papcsák Ferenc ellen.

A V18 egyébként a koordinált ellenzéki jelöltállítás módjára és egy esetleges közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt személyére sem akart konkrét javaslatot tenni. Ellenben ahogy azt Balázs Péter korábban elmondta, "megvan a szellemi kapacitásuk" arra, hogy kormányzati programot is írjanak, de egyelőre nyilvános vitákon érlelt, közös választási minimumprogram kidolgozásában segítenének az ellenzéknek.