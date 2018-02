LMP-s visszalépések? Minden fán van rohadt alma

Fontos mondatok: Gyurcsány: A "demokratikus ellenzéki oldalon" a Momentumig bezárólag várható valamilyen megállapodás az egyéni jelöltek koordinálásáról. Hadházy: Lehet olyan hely, ahol visszalépünk valaki javára. Karácsony: "Én bármit megtennék azért, hogy például Szél Bernadett egyéni körzetet nyerjen Budakeszin és szerintem ott lesz is együttműködés ennek érdekében. Pécsett viszont azt gondolom, hogy minimum az LMP-nek is vissza kellene lépnie a független Mellár Tamás érdekében." Sallai R. Benedek: kétféle ellenzékit ismerek, akit már átvert Karácsony, és akit át fog. Szél Bernadett: Nem zárom ki teljesen, hogy a változás érdekében márciusig visszalépünk mások javára.

Furcsa helyzetben van az LMP. Egy korábbi és azóta megerősített kongresszusi határozat alapján önállóan, az összes választókerületben saját jelölttel indulnak a választáson, együttműködés pedig csak olyanokkal képzelhető el, akik az elmúlt 28 évben nem voltak kormányon (ez az utódpártokra is vonatkozik). Ehhez képest az elmúlt hetekben egy csomó olyan lebegtető nyilatkozat elhangzott, ami ezzel ellentétes (lásd a jobboldali keretes írást). Az érthető, hogy a többi párt részéről az együttműködés vágyként fogalmazódik meg, azzal az érvvel, hogy csak úgy váltható le a Fidesz, ha a leváltásában érdekelt pártok nem indítanak egymás ellen jelölteket. De LMP-s politikusok is beszélnek a lehetséges együttműködésről.

A hétvégén egy jelentéktelen ügyben kongresszust tart az LMP, és ha valaki azt szeretné, hogy az esélyei erősödjenek (az egyéni választókerületében ne legyen más ellenzéki jelölt, cserébe az LMP más körzetben nem indítana), akkor ennek vagy egy későbbi kongresszusnak kellene felülírnia az épp ilyen együttműködéseket kizáró határozatot. Megkérdeztük a párt sajtóosztályát, hogy akkor most mi is a pártvezetés álláspontja a koordinált indulásokról. Ezt a választ kaptuk:

"Az LMP azért jött létre és azért állított miniszterelnök-jelöltet tavaly ősszel, hogy szakítson az elmúlt évtizedek kudarcos politikájával és valódi korszakváltást hajtson végre Magyarországon. Minden olyan együttműködésre nyitottak vagyunk, amely valóban közelebb visz ehhez a célhoz, de soha nem fogunk elvtelen kompromisszumokat kötni. Ebben az LMP tagságának a véleménye teljesen egységes, hiszen pontosan ezért vagyunk egy pártban. Az LMP abban is különbözik a többi párttól, hogy mi a döntéseinket valóban közösen hozzuk meg: az Új Kezdettel való együttműködésről is a kongresszus döntött. A pártnak van közösen meghozott, érvényben lévő álláspontja a szövetségi politikáról. Továbbra is azt gondoljuk, hogy az egyéni körzetek problémája egy fontos kérdés, de csak és kizárólag részletkérdés. A kormányváltás egyetlen esélye, ha a kampányban nem az ellenzéki pártok, hanem a magyar emberek problémáival foglalkozunk, és hiába próbálnak minket eltéríteni ettől minden irányból, nem fogjuk hagyni magunkat."

Nem lettünk sokkal okosabbak. Ezért megkerestük Sallai Róbert Benedeket is. Ő a párt országos titkára, ő viszi az LMP testületeinek operatív ügyeit, ő felel a kongresszus lebonyolításáért is. Ő azt mondta, biztos benne, hogy nagyobb csoportot, testületet érintő törekvés nincs az LMP-ben arra, hogy összefogjanak más ellenzéki pártokkal, azaz szerinte a párt testületei következetesen kiállnak a korábbi kongresszusi határozat mellett, és nem lesz együttműködés másokkal.

Amikor a feljebb említett kettősségről (nyilatkozatok az esetleges együttműködésről kontra együttműködést kizáró kongresszusi határozat) kérdeztük, azt mondta, ezek szerinte csak jó szándékú, de valóban félreérthető nyilatkozatok.

"Nem tudom, hogy vannak-e egyéni ambíciók, renegátok, de testületileg nincs tervben és nem is lesz döntés a már említett körbe tartozó pártokkal való együttműködésről." Szerinte ez maximum csak egy hangos kisebbség vágya lehet, de ha van is ilyen, annyira kevesen vannak, hogy napirendre se tudnának vetetni egy ilyen javaslatot.

"Árulók minden pártban vannak, ahogy minden fán is van rohadt alma" - mondta, de szerinte senki nem fog eltérni a kongresszusi határozattól. Ha mégis lenne ilyen, "az nagyon határozott etikai vétség lenne".

"Az LMP-ben jóindulatú, de nem minden hájjal megkent politikusok vannak, a kommunikációs képességekkel sokszor van baj, nem mindig tudunk egyértelműen fogalmazni, ez hiba, és az összes ilyenért elnézést kell kérnünk, ezt meg is teszem" – mondta Sallai Róbert Benedek. Szerinte nagyon téved mindenki, aki azt hiszi, hogy a Fidesz annyira ostoba, hogy lehetővé tegye ilyen összefogós cselekkel a leváltását. Utalt is rá, hogy korábban – például Veszprémben – sikerült úgy legyőzni a kormánypárti jelöltet, hogy nem volt összefogás az elmúlt 28 év pártjai és az LMP között.