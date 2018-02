Gondolta volna, hogy egy kereszténydemokrata politikus egy rabbival fog kampányolni?

Nem akart beszállni a választási kampányba Köves Slomó rabbi, és hogy felkerült a KDNP-s Hollik István választási szórólapjára, amin arról beszélt, hogy miért van szükség partnerekre, és hogy kiben bízhat az egyház, bizonyos szempontból már bánja, mondta Kálmán Olgának a Hír Tv Egyenesen című műsorában.

Amikor az ügy kipattant, a rabbi a Zsido.comnak nyilatkozva, elnézést kért emiatt, de kedden este már árnyalta az elnézést kérést. Kálmán Olga arról kérdezte Köves Slomót, hogy tudta-e, hogy felhasználják a kampányban, és hogy került a szórólapra. Köves szerint csak általános közhangulat kérdése, hogy egyáltalán arról legyen szó, hogy a kampány része-e, hogy a fényképe és néhány mondata is szerepel a KDNP-s politikus szóróanyagán.

A kampány szerinte az, hogy "szavazz erre vagy arra".

Hollikkal való korábbi beszélgetésükön a kormánypárti politikus arra kérte, hadd hivatkozzon rá, ő ebbe beleegyezett.

Köves Slomó azt mondta, ha egy helyi képviselő őt megkeresi egy helyi ügyben, és most éppen a belvárosi zsinagógáról van szó, ahol zsidó hitélet és szabad egyetem működik, és azt fontos ügynek tartja, akkor ő azt támogatja és konfirmálja. De most már nyitna más politikai pártok felé is, és mint mondta, ha bárki más demokratikus szervezet megkeresi, azt is konfirmálja.

Azért, mert szerinte ha egy zsidó szavazót érdekli a hitélet, akkor neki kötelessége tájékoztatni őt arról, hogy - estünkben Hollik István - mit gondol erről, és Hollik "pozitívan gondolkodik. Ezt kötelessége megerősíteni".

Mint mondta, az az ő hibája, és nem vádolja Hollik Istvánt, hogy egy konkrét választási szóróanyagra került fel, mert amikor a politikus őt megkereste, nem tudatosult benne, hogy egy szórólapra fog felkerülni. Azt gondolta, "valamilyen módon kommunikálni fogja", de aztán a rabbi azt is mondta, hogy revideálja a kijelentését, és már azt gondolja, lehet, hogy nem is volt akkora nagy hiba.

Gondolta volna 10-15 évvel ezelőtt hogy egy kereszténydemokrata politikus egy rabbival fog kampányolni? Azt gondolom, nem minden választója gondolkodik így.

Hogy most hiba-e szerinte vagy sem, többször is változott, mint mondta, ma már nem tenné meg még egyszer, "mert van egy olyan szintű előítélet halmaz", a közösség hozzáállása a helyi politikához, ami indulatokat vált ki, ezért "nem éri meg".

Az is kiderült, hogy ki hozta nyilvánosságra Köves kampányanyagát, és az nem más, mint a Demokratikus Koalíció politikusa, az egykori kvízmester, Vágó István. Ezt maga Köves árulta el, és azt is hozzátette, hogy örül neki, hogy Vágó ezzel előjött, de szerinte "arcpirító indulattal nyilatkozott róla", amire Köves barátai azt mondták, hogy antiszemitizmussal beszélt, de a rabbi szerint "nincs erről szó, már csak Vágó családtörténete miatt sem", inkább a tudatlanságról szól. Meghívná Vágót, hogy jöjjön és ismerkedjen meg velük.

„Nem a pénzről van szól“ - mondta Köves, hanem van egy zsinagóga, amiről még Steiner Pál "barátja" döntött úgy, hogy nem eladja az épületet, és azóta minden polgármester kiállt emellett. Ha a többi jelölt megkeresné, ő lesz a legboldogabb ember, indokolta Köves. Bármelyik szórólapra felkerülhet, mondta, akinek szintén fontosak ezek az ügyek.

Kálmán Olga szerint Juhász Péter, az Együtt képviselőjelöltje is kérte Kövest, hogy találkozzanak, és támogassa abban, hogy a Szabadság téri emlékművet lebonthassa, amihez Köves szerint nem is kell Juhásszal találkozni, mert ő maximálisan támogatja ebben.

