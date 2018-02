Egy független polgármester is elindul Hoppál Péter ellen

Kozármisleny független polgármestere, Bíró Károly megerősítette a Szabad Pécsnek, hogy elindul az országgyűlési választáson, Baranya 2-es számú választókörzetében.

Bíró Károly közölte, a hétezer fős település igazi baranyai agglomerációs sikertörténet, a kisvárosban folyamatos a fejlődés, egyre fiatalodik a település. Több oka is volt annak, hogy elindul, az egyik legfontosabb az, hogy a választókerületben lévő települések, így Pécs, Komló és Kozármisleny mellett a községek is szerinte nagyon is érdemesek arra, hogy jó, a jelenleginél jobb képviseletük legyen. Bíró Károly szerint ráadásul most történelmi lehetőségük és esélyük van a függetleneknek, ezzel pedig élni szeretne.

Ebben a választókerületben indul a fideszes Hoppál Péter, aki nemrégiben laptopokat osztogatott az időseknek a körzetben. A DK Nagy Ferencet indítja, az Együtt Berkecz Balázst, a Jobbik Gyimesi Gábort, a Momentum pedig Körömi Attilát.