Őrület: a Botka-ellenes Lattmann Tamást miniszterelnöknek jelölték

Emlékeznek még Lattmann Tamásra? Ő az a nemzetközi jogász, aki tavaly év elején bejelentkezett miniszterelnök-jelöltnek, miután szocialista politikusok erre biztatták. Ám nagyobb nyomokat hagyott a magyar politikai életben, amikor a Tarjányi Péter-féle mozgalom tagjaként kiállt nyilvánosan szapulni Botka Lászlót.

A Magyar Progresszív Mozgalomnak kimondottan az volt a célja, hogy félreállítsa Botka Lászlót. Lattmann ebben részt vett, és mondhatni gyors sikert is aratott, pár nap múlva - igaz, ebben más okok is közrejátszottak - Botka félreállt. A mozgalom azóta meg is szűnt, ám Lattmannak megmaradtak a politikai ambíciói.

A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, igen, ez a Torgyán József-féle FKgP, egy sajtómeghívóban közölte, hogy csütörtökön bemutatja miniszterelnök-jelöltjét: Lattmann Tamást. Ehhez két szövetséges pártot is találtak: a sosem hallott Változást Akaró Szavazók Pártja, illetve a szintén nem ismert Színes Magyarország Párt is beáll Lattmann mögé.

Lattmannt rögtön meg is kérdeztük: tényleg, miért, hogyan?

Lattmann az Indexnek megerősítette az indulását. Azt mondta, amikor tavaly bejelentkezett miniszterelnöknek, az FKgP is megkereste, onnan a kapcsolat. Mivel az ellenzéknek nem sikerült összeállnia egy párton kívüli civil kormányfőjelölt mögött, Lattmann szerint arról kellett döntenie, esélyt ad-e az elkészített programjának vagy feladja. "Az FKgP-nél tökéletes fogadókészség volt a programomra" - mondta Lattmann. Ezt majd csütörtökön ismertetik.

A kérdésre, hogy hány százalékot ad magának, hogy miniszterelnök lesz?, azt mondta, nem akart jósolni. "Jelenleg nem mérik az FKgP-t, az nulla százalék, innen csak felfelé vezet út."