A Momentum-elnök hologramja kimondta: ellenzékiségre készül

Egy választási kampány egyik legnagyobb nehézsége a pártok szempontjából, hogy az elnök szerepléseit, felszólalásait hogy szervezzék meg. Hiszen sok a helyszín, elnökből viszont egy van, és szétszakadni ő sem tud.

A Momentum viszont nemcsak rájött arra, hogyan tudja megkettőzni elnökét, hanem a szombati kampánynyitóján meg is valósította a dolgot. "Nemcsak egy nappal az évértékelője előtt, hanem technológiában is megelőzzük Orbán Viktort" - mondta mosolyogva Hajnal Miklós szóvivő, amikor felkonferálta elnökét a párt szombati kampánynyitóján.

A rendezvényt Budapesten tartották, Fekete-Győr András viszont éppen Szegeden beszélt. A megoldás egy Magyarországon eddig ismeretlen technológia: Budapesten Fekete-Győr András hologramja szólalt fel. Vagyis a pártelnököt kivetítették, és így mondta el beszédét.

A találmány nem teljesen új, Franciaországban a szélsőbalos elnökjelölt, Jean-Luc Mélenchon előszeretettel alkalmazta a hologramos fórumokat. És ezek után nem is meglepő talán, hogy a legfiatalabb választókkal elég jól megtalálta a közös hangot, elég sok szavazatot szerzett a körükben.

A Momentumnak is nem titkoltan ez a célja. Az egész rendezvényen érezni lehetett, hogy a párt felhagyott a néppárti törekvéseivel, inkább generációs pártként definiálta önmagát, és a cél az volt, hogy azokat a fiatal szavazókat szólítsák meg, akik értik, mi az, hogy hologram, GPS vagy szoftver (ilyen szavak hangoztak el). Ráadásul Fekete-Győr előtt a felvezető beszédet nem egy politikus, hanem a magyar holdjárót megálmodó Puli Space Technologies vezetője volt.

Utána pedig a Momentum egyik talán legfiatalabb politikusa szólalt fel. Nagy Károly, a Momentum ifjúsági szervezetének (olyan is lett), a Tizenx-nek az eléggé rosszallotta, hogy "a begyöpösödött politikai elit meghagyta a 20. században az országot". Neki a beszéd egy pontján három hologramja is beszélt.

Tehetetlen ellenzék, korrupt kormánypárt

Fekete-Győr András tehát fizikailag nem volt jelen, a hologramja azonban így is olyan politikai beszédet mondott, amely az ellenzéki szavazók körében bizonyára elég nagy visszhangot fog kiváltani.

Fekete-Győr ugyanis kimondott egy olyan dolgot, amelyet ellenzéki vezető eddig maximum csak háttérbeszélgetéseken mondott: nagyon is kell készülni arra, hogy Orbán Viktor akár kétharmaddal nyeri a választást, és ismét ellenzéki politikát kell folytatniuk a mostani ellenzéki pártoknak.

Ez nem egyszerű, a kutatások alapján nagyon is reális helyzetelemzés volt, hanem Fekete-Győr nagy beismerése is. Büszke ugyan a Momentum programjára, elszántságára, de arra (is) készül, és most hajlandó is beszélni arról, hogy milyen ellenzéki politikát folytatna Orbán ellen a következő négy évben.

Fekete-Győr szerint ugyan a mostani kormánypárt korrupt, de tehetetlennek nevezte az ellenzéki pártokat. "8 év alatt 11 milliárd adóforint állami támogatást kaptak, ehhez képest mindig hasonló esélyekkel futnak neki a választásnak" - mondta.

A kérdés az, hogy ha esetleg nem lesz kormányváltás, ugyanazzal a parlamenti ellenzékkel akarunk nekimenni a következő 4 évnek, amelyik az elmúlt 8 évben tehetetlen volt?

Szerinte ahogy a kormánypárt nem beszélt a választások előtt arról, hogyan fog a választások után kormányozni, úgy az ellenzék sem beszélt, beszél arról, "miben lesz méltóbb ellenfele a kormánynak, mint az előző ciklusban volt". Hát, Fekete-Győr most beszélt róla.

A Momentum ellenzékiségre is készül

Egyszer Fekete-Győr már célzott rá, hogy 2022-re készülnek, ám akkor elég nagy felhorgadás volt. Fekete-Győr akkor visszakozott, ám most ennél tovább ment: ellenzéki programot hirdetett. "Készen kell állnunk egy ugrásra kész, ütőképes mozgalmiságra is: ezért a Momentum mozgalmi programot is alkot." Ez a program pedig arról fog szólni, hogy ha nem lesz kormányváltás áprilisban, akkor hogyan fogják "egy agresszív ellenzéki politikával kiszorítani a Fideszt a hatalomból", és

ütni-verni a rendszert addig, amíg össze nem roppan.

A választóknak azt üzente, hogy nem szabad a "legkisebb rosszra" szavazni. A mostani ellenzéki pártok ugyanis még azt sem tudják elmondani, mitől lesznek ütőképesebb ellenzékiek. A Momentum ezt most megtette.

Fekete-Győr azt mondta, a választók ne várjanak arra, hogy a Momentummal majd 100 százalékban mindennel egyetértenek. Ahogy előfordul, hogy a kedvenc focicsapatával, zenekarával vagy sorozatával is elégedetlen az ember. De ettől még lehet rá szavazni, mert "arra kell szavazni, akiben lehet hinni, aki elhozza a reményt, aki teljesíti amit vállal, aki cselekszik".

Fekete-Győr nagy tapsot kapott annak ellenére, hogy ott sem volt. Hajnal Miklós utána viccelődött is, hogy mondaná, hogy "szép beszéd volt, Andris, de nincs itt, hogy hallja".

