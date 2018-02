Nem nagyon fog belezavarni senki az Orbán–Vona-plakátcsatába

Szombattól hivatalosan is pörög a kampány, márpedig egy választási kampányban elég fontos téma, hogy a pártoknak milyen hirdetési lehetőségeik vannak. Volt már itt minden: a Jobbik a Simicska-cégektől bérelt plakáthelyeket, mire az ÁSZ betámadta őket, hogy áron alul kapták a lehetőséget, aztán a Jobbik inkább megvett ezer plakáthelyet Simicskáéktól, de aztán azt vissza is kényszerültek adni. Aztán arról mentek a hírek, hogy a Fidesz éves szinten foglalta be előre a plakáthelyek többségét, esélyt sem adva az ellenzéki pártoknak.

Majd legutóbb kiderült, hogy egy kormányközeli sales house cég (a plakátcégeket és a vevőket összekötő vállalkozás), az Odex Outdoor Expert Kft. megkereste az ellenzéki pártokat egy hirdetési ajánlattal, ám az első reakciókból úgy tűnt, az ajánlat nem túl korrekt: állítólag az volt benne, hogy a pártok szerződhetnek x óriásplakátra, de azt majd a cég dönti el, hogy hová teszi ki őket.

Most, a kampány indulásakor még mindig nem teljesen tiszta a kép: körkérdést küldtünk az ellenzéki pártoknak erről az ajánlatról, illetve arról, hogyan állnak a hirdetési felületekkel, legyen szó óriásplakátról, citylightról vagy a villanyoszlopokról kétfele lógó, úgynevezett elefántfülről. Tárgyaltak-e más cégekkel, mennyire könnyű, vagy nehéz felületekhez jutni.

Van, aki még tárgyal, más nem alkuszik

Az LMP-től megtudtuk, a párt és az Odex közti tárgyalások még folynak az óriásplakát- és citylight-bérlésről. "Valamennyi plakáthelyet minden bizonnyal fogunk vásárolni, hogy mennyit és mikortól, az még nem dőlt el" - mondta az Indexnek Ungár Péter. Az LMP a többi céget is megkereste, hogy hol, mennyit és mennyiért tudnának a kampányban hirdetni, de nem sikerült hirdetési helyhez jutniuk. Hozzátette, a fenti felületeken kívül bérelnek kb. 2000 db úgynevezett elefántfület.

A Gyurcsány-vezette Demokratikus Koalíció a következő választ küldte kérdéseinkre: "a Demokratikus Koalíció semmilyen módon nem alkuszik Orbán rendszerével. Nem veszünk se plakátot, se mást Fidesz-közeli cégektől, így az Odex Outdoor Expert Kft-től sem. Más cégektől számos alkalommal próbáltunk plakáthelyeket bérelni, sajnos érdemi eredmény nélkül. Tapasztalataink szerint nagyon nehéz hirdetési felületeket találni."

A Jobbik sem tárgyal a céggel. Azt írták: „a Fideszhez köthető Odex "ajánlata" valójában a kormánypárt kísérlete az ellenzék kampányának kontrollálására, amelyben természetesen a Jobbik nem partner. Amennyiben a Jobbik a jövőben plakátkampányt indít, arról a sajtót is tájékoztatni fogjuk."

Fotó: Németh Sz. Péter / Index Választási plakátk 2014-ben

Akik már nem is plakátban gondolkodnak

A Momentumtól a következő választ kaptuk: "hozzánk nem érkezett megkeresés az Odextől, így a kérdés esetünkben tárgytalan, nem folytatunk tárgyalásokat". A kérdésre, hogy más cégekkel tárgyalnak-e a hirdetési felületekről, a párt azt írta: "Jelenleg nincs ilyen cégekkel megállapodásunk, szerződésünk - elsősorban digitális és alternatív hirdetési felületeken fogunk kampányolni". Hogy mennyire nehéz felületekhez jutni, arról azt írták: "Nagy mértékben - óriásplakáthoz, citylighthoz szinte esélytelen hozzájutni, hála a Fidesznek."

Az MSZP-től Tóbiás Józseffel sikerült beszélnünk. Elmondta, ők is megkapták ezt az odexes megkeresést, ami úgy volt megírva, hogy megrendelésnek minősült volna, ha elfogadják az ajánlatot, miközben nem volt rögzítve, hogy milyen területeken és kategóriában kerültek volna ki a hirdetések. Az MSZP-s politikus azt mondta, még árakat sem közöltek. Ők visszaírtak, hogy persze érdekli őket a lehetőség, de részleteket akarnak tudni, választókerületi listaárakat, erre viszont már nem kaptak választ.

Csütörtökön így ők az összes, hivatalosan regisztrált cégnek küldtek megkeresést, amelyek hirdethetnek a kampányban. Ez összesen 46 szolgáltatót jelent. Csütörtök délután már három cég visszajelzett, hogy nincs felületük, kapacitásuk. Tóbiás elmondta, már tavaly megkerestek cégeket, hogy érdeklődjenek, de mostanra minden vállalkozás azt mondja, hogy nincsenek felületek. Hogy mégis mihez kezdenek, arra azt mondta a szocialista politikus, hogy számos olyan hely van, ahol, amin keresztül eljuttathatják a választókhoz az üzeneteiket. Akár a közösségi médiában, akár az utcán más módon.

A tisztességes verseny látszata

Az Együtt a kérdéseinkre a következőket írta: Az odexes ajánlatot múlt hét pénteken kapták meg, ami szerintük elfogadhatatlan: hiányoznak a minőségi és teljesítési garanciák, nem derül ki, hogy pontosan mit is vásárolnának, és hol. Ráadásul ezért a "fideszes cégért" nem szerződtek volna mással, mint azzal a hirdetésszervező céggel, akivel eddig kapcsolatban álltak. Azért sem elfogadható számukra ez a bizonytalanság, írta Szigetvári, mert ekkora összegnél már problémás a nem tervezhetőség: "egy 200-300 milliós büdzsénél nem lehet egy 30-40 milliós tétel esetén bizonytalanság".

Az Odex megkeresését inkább vagy a "tisztességes verseny" látszatának megteremtését szolgáló politikai akciónak tekintjük a Fidesz érdekköre részéről ("lehetett volna az ellenzéknek is plakátja"), vagy pedig egyszerűen túlfoglalták magukat, és a maradékot kidobják a piacra

- írta válaszában Szigetvári Viktor.

Hogy most hogyan állnak akkor a hirdetésekkel, a válaszból kiderült, jelenleg az Együttnek nincs sem "klasszikus, ún. euro-méretű óriásplakátra, sem pedig citylighra sem érvényes foglalása, sem pedig előjegyzése, előfoglalása". Bár próbálkoztak az elmúlt 5 hónapban, de végül nem lettek ilyen felületeik, pedig az anyagi forrás megvolt rá.

"Közterületi hirdetési típusban voltak később visszamondott foglalásaink"

- írta az Együtt miniszterelnök-jelöltje. Ezt azzal egészítette ki, hogy ők időben elkezdték a foglalások előkészítését, de

először jött az a szöveg, hogy "később nyitjuk meg a 2018-as inventory-t, addig nem lehet előzetesen sem foglalni", utána jött az, hogy "sajnos már nem tudunk semmi felületet adni", és nem az volt a baj, hogy elfelejtettünk az adott napon telefonálni...

Azt is hozzátette, hogy "egyes cégek a pénzügyi feltételeket érintően is elképesztőek és nem-piaciak voltak". Különböző indokokkal 100 százalék megrendeléskori teljes fizetést követeltek például.

A visszamondott foglalások

Szigetváriék azt írták, közvetetten a közterületi hirdetési piac összes meghatározó szerepőjével kapcsolatba kerültek: "a Simicska-féle publimontos világtól a fideszes cégeken keresztül a francia, de a kormánypárttal immár nagyon jó kapcsolatban levő JCDecaux nevű cégig. A nagy szereplőkön túl az optimalizáló cégen keresztül ajánlatot kértünk be a BKV-s hirdetéseket forgalmazóktól, közterületiháló-forgalmazóktól és mindenki mástól."

Az egyik tapasztalat: "a Simicska-féle cégnél (Publimont) voltak sikeres foglalásaink a BKV-járműveket és metró-aluljárokat érintően. Ezek fontosak voltak az Együttnek a városi célcsoport elérése szempontjából. Január 18 után azonban a Publimont az érvényes foglalást visszamondta, mert arról tájékoztatott bennünket, hogy a BKV mint tulajdonos úgy döntött, ebben a kampányban nem enged be a járműveire és az aluljárókba politikai hirdetést, így rajtuk kívül álló okokból nem tudtunk megállapodni. Simicska Lajos óriásplakát cége azonban számunkra nem ajánlott fel foglalásra óriásplakátot, tőlük is azt a választ kaptuk, hogy nincs szabad felület" - írják.

És ami összejött: "Úgynevezett mozgó óriásplakátokat foglaltunk le, ebben a műfajban relatíve nagy kontingenst (15-20 plakátautót). Ezek olyan kisteherautók, amelyek két oldalán hátul óriásplakátméretű hirdetési felület áll rendelkezésre. Ezekkel egyes egyéni jelölti kampányainkat fogjuk támogatni. De az új városképvédelmi szabályok egyes budapesti kerületekből és vidéki (fideszes) városokból már ezeket az autókat is kitiltották az elmúlt pár hónapokban."

(Borítókép: Manek Attila / MTI)