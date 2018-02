Oda kell érni a dobogó harmadik helyére

Egy nappal Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője elé időzítve a Lehet Más a Politika is évértékelőt, vagyis országértékelőt tartott. Érdekes lesz majd a két politikus beszédét összevetni, hiszen ahogy arra Szél Bernadett LMP elnök szombaton utalt, mintha két teljesen más csatornát nézne Magyarország. Egyszer van Orbán Viktor és a propagandája által sugallt kép, másrészt meg van az, amit Szél valóságnak nevezett ezen a szombaton, de erről később.

A XIII. kerület egyik szállodájába szervezett esemény maga volt a kampánykilövő rendezvény, hiszen ma, azaz február 17-én hivatalosan is elkezdődött az április 8-i országgyűlési választásokig tartó kampányidőszak. Itt és most tehát már nem az éppen aktuális témák mentén szervezett rendezvényről, hanem ízig vérig a mandátumok minél nagyobb megszerzéséről van szó, és ehhez muszáj a leghatásosabban megszólítani a választókat. Hogy ez az LMP-nek miképpen sikerült, az alább kiderül.

Az LMP-rendezvényt egy szűk teremben tartották, így is közel kétszázan zsúfolódtak be az alagsori terembe úgy, hogy a középen felszólalót három irányban fogták körbe a széksorok. Ez a fajta előadásmód éles ellentétben áll a hatalmat és megközelíthetetlenséget sugalló pódiumos verziótól. Az LMP azt sugallja magáról, hogy ők az egyszerű emberek pártja. Ennek megfelelően többször is azt hangsúlyozták, hogy ők folyamatosan az utcán vannak, szóba állnak az emberekkel, és így pontosan tudják, hogy mi a dörgés.

A dörgés az elsőként felszólaló Hadházy Ákos szerint pedig nem más, mint a magyar történelem legnagyobb szintű, felülről végrehajtott csalássorozata. Szerinte minden gond megfékezésének alapja a korrupció megfékezése. Nem pedig Soros György megállítása, ahogy a kormány üzeni.

Mert Hadházy úgy látja, hogy a kormány szerint minden rosszért Soros a felelős. Azért is, hogy 2010 óta nem került a magyar életszínvonal közelebb az osztrákhoz. Évi 500-600 milliárd forintot csak azzal lehetne spórolni, ha valahogy meg lehetne fékezni a korrupciót, mondta.

A miniszterelnök hatvanpusztai vagy Lázár kastélya csak épül, míg ebből az ellopott pénzből meg lehetne duplázni az oktatás és egészségügyben dolgozók fizetését. A miniszterelnök veje 3 milliárd forintot bulizott el, ők ennyivel tudnák rendezni a bölcsődei dolgozók fizetését.

Az a baj, hogy remény nincs, hogy munkával szorgalommal előrébb lehet jutni. Ehhez ma az kell, hogy a Mészárosokkal, a Tiborczokkal, Simonkáékkal kell jóban lenni, mondta az LMP-s társelnök.

"Az LMP megmutatta, hogy a lopás a rendszer része, nélkülünk nem lenne Tiborcz-ügy, nem tudnánk Kósa becses nejének cégvásárlásairól, a Klikk visszaéléseiről", de mielőtt végigsorolta volna mind a 100 korrupcióinfo tartalmát, befejezte, és megígérte:

Meg kell bűnhődniük, és a főbűnösöknek fájni fog.

Hadházy odaszúrt egyet Karácsony Gergelynek is, hogy lám-lám, Zugló polgármesterének már papírja is van arról hogy csak beszél az elszámoltatásról, hiszen Papcsák után semmi nem történt a kerületben, míg az LMP komolyan gondolja.

Tett egy utalást is az esetleges összefogásra a választásokon, amikor arról beszélt, hogy az LMP nem hajlandó elvtelen kompromisszumokra, de nem komprosszumképtelen párt.

És utalt arra is, hogy jöhetnek lejáratókampányok, és ez ellen nem tud mit tenni. Elmesélte, hogy néhány napja meglátogatta egy vállalkozó, aki azt mondta, hogy a Fidesztől megüzenték neki, hogy adjon 250 milliót forintot egy kamupártnak. Mondta, hogy adjon, de csak nyíltan.

Sőt, azt is elmesélte, hogy az egyik ellenzéki pártban azért nem kerülhetett fel az országos lista első 15 helyére egy politikus, aki szerinte az egyik legtöbbet dolgozó politikus, mert odaszólt a Fidesz.

Ábrahám Júlia, az LMP egészségpolitikusa azt mondta, furcsa hely lett Magyarország, mintha egyszerre két hely lenne. Az egyik az álom, a sikeres ország, amire csak egy milliárdos jelent veszélyt. És ez a csak plakátokon létező valóság.

És ott a másik, amit százezrek hagynak. A legszembetűnőbb különbség a két kép között az egészségügy területén van, mondta. Mert a valóság az, hogy ma kétszer nagyobb esély van meghalni egy kórházi fertőzés miatt, mint az Orbán-kormány elején. Sorolta a problémákat, szerinte az egészségügyet a dolgozók hősies kitartása tartja életben.

A legtöbbet Magyarországon fizetjük Európában az egészségügyért. Mi kétszer fizetünk.

Az LMP-s politikus fenntartható, igazságos és emberközpontú egészségügyet ígér, és átfogó béremelést. 50 százalékkal emelik a béreket, majd további emelés várható.

Gémesi György Új kezdet pártja és az LMP szövetségeseként szólalt fel. Az önkormányzatiságról beszélt.

Nagy baj van az önkormányzatok területén.

Szerinte a 2000 fő alatti településeket egészen átalakítják, önkormányzatok helyet csak elöljáróságok lesznek, így kétmillió emberről lemond a magyar kormány, de szerinte a többi település is ennek a folyamatnak lesz majd az áldozata, ami a kincstári rendszer. Az erőforrások elvonása után a polgármesterek már csak szalagot fognak átvágni.

Egy olyan állami struktúra alakul ki, ami pártpolitikai irányítás alá helyezi az egész országot. Kormány- és járási hivatalokkal, államosított iskolákkal, egészségüggyel, és eltűnik a civil kontroll. Pedig az önkormányzatokat, polgármestereket is ugyanúgy emberek választják, mint a parlamentet.

Gémesi szerint az LMP célja, hogy odaérjen a dobogó harmadik helyére, illetve a dobogóra.

Ezután következett Szél Bernadett, aki új frizurával jelent meg, és rögtön egy Antal József-idézettel kezdett, amelyben a rendszerváltás első miniszterelnöke lélekben tizenötmillió magyar miniszterelnökének nevezte magát, majd rögtön a határon túli magyarokat említette. Mert minden magyart képviselni kell, mondta.

Ezzel szemben Szél szerint a

jelenlegi magyar miniszterelnök nem ilyen miniszterelnök, hanem lélekben kétmillió magyar miniszterelnöke, akit csak azok érdeklik, akik a Fideszre szavaztak. A többieknek a reményvesztettség és a kiszolgáltatottság jut."

Ha egy ország miniszterelnöke csak az ország egyötödét képviseli, akkor kettéosztottságot okoz, Szél pedig ezt a kettéosztottságot akarja megszüntetni.

Magyarországon nincs kormányzás, a kormány a legfontosabb kötelességét nem teljesíti. És ahol nincs kormányzás, ott bizonytalanság van. Az emberek nem tudnak tervezni, rengeteg probléma ebből fakad, ezért nem tud az ország a demográfiai válságból sem kikeveredni, sorolta.

Szerinte ezt Orbán Viktor is tudja, ezért dolgozott azon éveken keresztül, hogy olyan rendszert hozzon létre, ami elfedi a valóságot. Propaganda mindenestül: tévé, újságok, propagandaminisztérium, miközben a munkának, az oktatásnak, a szociális ügyeknek és az egészségügynek nincs minisztériuma Magyarországon.

A propaganda nem azt kommunikálja, hogy mit tesz a kormány, hanem az mondja meg, mint kell csinálnia. Megbélyegeznek embereket, megbüntetnek ellenzéki pártokat , azt is meg akarják mondani, hogy ki lehet ott a nemzetbiztonsági ülésen és ki nem. Semmi sem drága és semmi sem tilos.

De Szél szerint a propaganda rendszere már Orbánt is foglyul ejtette, akiben még mindig sokan bíznak, és ezt használja ki a propaganda. Hiszen, ha a kormány kormányzott volna, az lenne a plakátokon. Nem beszélnek arról, hogy mit tesznek a magyar emberekért. Persze ez nem véletlen. Hiszen:

2010 óta megduplázódott a dolgozó szegények száma, mert Orbán szerint csak az a jó munkás, aki sokat dolgozik és keveset keres, keveset kérdez.

Minden hatodik magyar csecsemő külföldön születik meg, itthon csökken a gyerekek száma. Orbán az oka annak, hogy Magyarországon tönkrement az oktatás és az egészségügy.

Szél szerint már az sincs, hogy Magyarország jobban teljesít, csak Soros György van a palkátokon.

Orbán Viktor a saját hatalmának a foglya lett. Rájuk nem az ellenzéki lét vár, hanem a börtön. Ezért számukra a hatalom minden.

És ezért nem fognak konfliktusokat felvállalni a kormányzással, mert az csak kockázat, így csak a propagandában bíznak. És aki ebben bízik, az gyenge politikus, de a valóság mindig utat tör magának, és legyőzi a hazugságot, mondta.

Mi nem lettünk fiatal rendszerváltókból demokráciagyilkos tolvajok.

Senki nem távolodott még ennyire a helyes úttól, mint Orbán Viktor, mondta, majd az ellenzéki pártokra utalva kijelentette, hogy elege van a teszetoszaságból. Nem akar harcolni sem a propagandával, mert ott csak Orbán győzhet, és az ellenzéki pártokkal sem, akik csak magukra gondolnak.

"Svájcként működhetünk: új irányra és új vezetőre van szükség. Senki nem dolgozott annyit az új kormányért, mint az Új kezdet és az LMP. Le akarjuk váltani a Fidesz-kormányt, jobban mint bárki."

Normális bérekre van szükség. Nem arról van szó, hogy új kocsit vegyenek, vagy hova utazzanak, hanem arról, hogy a hónap végén a családok arról döntenek, hogy befizessenek egy sárga csekket, vagy inkább vegyenek a gyereknek egy cipőt.

Én őket képviselem.

Szél szerint mindenki el fog menni ebből az országból. Kiváló oktatásra építő politikára van szükség, ezért az LMP 100-ból 20 forintot oktatásra fog fordítani, ígérte.

"Minden gyermek ebben az országban ugyanannyit ér, szülessen bárhol. Megőrizzük a családi adókedvezményt, sőt megduplázzuk, növeljük a családi pótlékot. Mi minden magyar családról beszélünk, és mi foglalkozunk nőügyekkel.

Véget ér az a korszak, hogy politikus urak üzenik meg, hogy hol a nők helye. Nők nem kereshetnek kevesebbet ugyanazért a munkáért, és a nyugdíjuk sem lehet kevesebb".

A világban zajlik egy átalakulás. Okos forradalomnak nevezik, ha Magyarország csatlakozni tud, a nyertese lesz, nem pedig az EU roncsövezete, hanem a környék éléskamrájaként, virágzó vidékkel.

"A jövőnket lopják el, a soha meg nem térülő Budapest-Belgrád vasútvonallal és Pakssal" - mondta. Szerinte a következő évtizedekről döntünk 2018-ban.

Nyitókép: Huszti István/Index