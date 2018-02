Lerákosizták az MSZP-st, válaszul leírja a fideszes állítólagos meggazdagodását

Két napja írtunk arról, hogy Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara amúgy fideszes elnöke durván odaszúrt földijének, a szintén pápai Gőgös Zoltánnak, valamint Karácsony Gergelynek, az MSZP listavezetőjének.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese, országgyűlési képviselő (j) és Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, pártja és az MSZP miniszterelnök-jelöltje (b) Igazságot a gazdáknak! címmel tartott sajtótájékoztatója a gazdák képviselőivel az Országgyűlés Irodaházában 2018. Február 20-án.

Gőgös most nyílt levélben válaszolt Győrffynek. Az MSZP-s veterán vitára hívja fideszes ellenfelét, de nem ez a levél legérdekesebb része, hanem az, amikor Győrffy állítólagos földbirtokossá válásáról ír:

"Elég furcsa, hogy én nem adhatok el néhány hektár földet a térség legnagyobb állattartójának, mert a kamara szerint ő felhalmozó, de te gond nélkül megvetethetted a sofőröddel egy külföldi földjeit, sőt állami földeket is vásároltál. Miután a sofőr úr, a kocsmában elbeszélte, hogy az a föld nem is az övé, gyorsan a nevedre írattad. Ezután jó fideszesként gond nélkül kaptál 200 millió hitelt, de a fizetéseddel is jól sáfárkodsz, hiszen nettó 500 ezerből gond nélkül törlesztesz havi 2 milliót. Igazi mágus vagy."

Csodálnánk, ha a két politikus leülne vitázni egymással.