Nincs is szükség kormányzati propagandamédiára, ha a riporteri tevékenységet maga a politikus is el tudja végezni. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt a tételt bizonyította be, ugyanis felcsapott riporternek, és interjút készített kollégájával, minisztertársával Balog Zoltán miniszterrel. Itt olvashat a különös interjúról.