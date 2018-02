Amikor mindenki Hódmezővásárhelyre figyel

Megjöttek a legújabb részvételi adatok, a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson a szavazásra jogosultak 11,65 százaléka voksolt reggel 9-ig.

Ez magasnak számít, a 2014-es országgyűlési választáson Csongrád megyében 10,07 százalék volt ez az adat, ugyanebben az évben Hódmezővásárhelyen az önkormányzati választáson pedig 7,05 százalék.

A legutóbbi két polgármester-választáson (a 2012-es időközin, illetve 2014-esen) összesen alig több mint a választásra jogosultak harmada ment el szavazni Hódmezővásárhelyen, az már most látszik, hogy most ennél sokkal magasabb lesz a részvételi arány. A magas részvétel valószínűleg az összellenzéki támogatással induló független jelöltnek kedvez, hiszen azt jelzi, hogy a Fidesz szavazótáborán felül is sokan elmennek.