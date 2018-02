Amikor mindenki Hódmezővásárhelyre figyel

Hódmezővásárhely: nem reprezentatív, nevetségesen kis mintavételünk alapján Hegedűs Zoltán 12-6-ra vezet Márki-Zay Péterrel szemben. Elképesztően tiszteletreméltó, hogy az emberek a sarkvidéki hideg ellenére is hajlandók pár szót szólni a választásról. Érvek a Fidesz mellett: a folyamatosság, kisebb részben az, hogy a kormány is fideszes, nagyobb részben érv az is, hogy a képviselői testület többsége fideszes. Márki-Zay Péterrel az a baj, hogy járt Amerikában, ki tudja mit csinált ott, meg az, hogy nem is független, hiszen az ellenzék támogatja, csak a gyűlöketről beszél, nincs programja. Érvek Márki-Zay mellett: több párt támogatja, épp az a jó, ha van ellenpólus a Fidesszel szemben, járt Amerikában, és például szolgálhat az országgyűlési választásokra is. Érvek a Fidesz ellen: az, hogy őj a folytatást jelentik, pedig kevés a munkahely, nem látszik az a sok pénz, amit állítólag a városba hoztak Lázárék az elmúlt kétszer nyolc évben.