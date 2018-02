Most vitáznak az MSZP-elnök körzetének jelöltjei

A budapesti 18-as választókerület (Budafok-Tétény, illetve a XI. kerület déli része) jelöltjeit ültette össze a Gulyás Márton vezette Közös Ország Mozgalom egy jelölti vitára. Fontos körzetről van szó, szinte minden jelölt ismert politikus, itt indul például az MSZP-elnök Molnár Gyula, a Jobbikból Staudt Gábor, a Momentum is a kevés ismert arcai egyikét. Orosz Annát indítja. A fideszes Németh Zsolt nem reagált a meghívásra, így a résztvevők névsora a következő:

Hajdu Nóra – Együtt

Molnár Gyula – MSZP-Párbeszéd

Orosz Anna – Momentum

Pitz Dániel – LMP

Staudt Gábor – Jobbik

Ez már a sokadik jelölti vita, a legérdekesebbeket mi is közvetítettük. Itt olvashatnak például a belvárosi beszélgetésről, itt pedig Kocsis Máté körzetéről, amelynek része Ferencváros és Józsefváros nagy területe is. Pécsen is volt vita, azt itt foglaltuk össze.

A vitát itt tudja követni élőben. A vita után összefoglalót is olvashatnak az elhangzottakról.