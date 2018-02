Harangozó: Ha nekem kell visszalépni, nem leszek akadálya, és ugyanezt gondolom Hadházy Ákosról is

A Gulyás Márton vezette Közös Ország Mozgalom Szekszárdon (Tolna megye 1.) is megrendezte a jelölti vitát. Ezen most három jelölt vett részt végül: Szabó Balázs – Jobbik, Hadházy Ákos – LMP, és Harangozó Tamás – MSZP-Párbeszéd. Szó volt helyi ügyekről is, ez leginkább a paksi beruházást jelentette, és országosról is. A választások közeledtével a vitákon egyre inkább az országos kérdések veszik át a terepet, és leginkább természetesen a koordinált indulás, a visszalépés, nem visszalépés kérdése.

Mennyit hoz Paks?

A jobbikos Szabó arról beszélt, hogy pártja nem utasítja el csípőből az atomenergiát, az, ahogy azonban a Fidesz ezt a paksi beruházást, és a szerződést kezelte, teljesen elfogadhatatlan. Az MSZP-s Harangozó szerint, ha Tolna megyében nem lenne a paksi atomerőmű, az a sötét középkorba hajítaná vissza a megyét. Sokan dolgoznak, sok alvállalkozóval, beszállítóval, stb. De ezt az új szerződést biztosan felül kell vizsgálni, mert szinte borítékolható, hogy a környék vállalkozói nem profitálnak majd ebből, ha a Fideszen múlik.

Hadházy Ákos

Hadházy Ákos pedig azt emelte ki, hogy az tévhit, hogy ez hosszútávon itt munkahelyek ezreit teremtené meg. Ez inkább átmenetileg hozhat foglalkoztatási fellendülést, a kiadott ingatlanok is hozhatnak pénzt, de munkahelyet nem fog teremteni hosszú távon. És több ezer embert fognak a munkálatokhoz Ukrajnából, Oroszországból behozni.

Mit üzent Hódmezővásárhely?

Mivel eleve állandó, fő kérdés a vitákon a koordináció, ezért egy hódmezővásárhelyi közös jelölt nagyarányú Fidesz felett aratott győzelme után hatványozottabban került elő a kérdés.

Az LMP-s Hadházy szerint a hódmezővásárhelyi eredményben a nóvum nem az volt, hogy volt egy olyan jelölt, aki mögött több párt is felsorakozott, hanem az, hogy volt egy annyira jó és hiteles jelölt, akinek elhitték azt, hogy lecsapolja a mocsarat. És emellett természetesen egy előtte soha nem gondolt széleskörű együttműködés volt. Hadházy szerint az LMP képes lehet együttműködésekre, akár még visszalépésre is, de fontos, hogy ennek akkor van értelme, ha hiteles jelölteket tudunk támogatni. Minden pártban vannak hiteles emberek, más kérdés, hogy mennyi, mondta.

Harangozó szerint a magas részévétel, az a Fidesz leváltásának az egyik legfontosabb eszköze. Azzal nem lehet mit kezdeni: a legjobban szervezett kisebbség ellenfele ha a többség elmegy szavazni. A másik pedig, hogy a legerősebb jelöltre kell szavazni, erős jelöltből pedig szerint ebben a választókerületben nincs hiány: "magamra és Ákosra is így tekintek, majd eldöntjük" - mondta.

Harangozó Tamás

A jobbikos Szabó, aki a három jelölt közül egyedül nem országgyűlési képviselő, hanem szekszárdi önkormányzati képviselő, megismételte, amit a többi jobbikos jelölt is mond: "a kormányváltó erő most a Jobbik, 106 egyéni jelöltünk lesz, és a saját jelöltjeinkkel szeretnénk megnyerni a választást. A választásokig semmilyen koalícióra nem fogunk lépni".

Akkor hány jelölt fog állni a Fideszével szemben?

Harangozó szerint a végén, április 8-án egy jelölt lesz. Bár ezt valószínűleg úgy érthette, hogy a Jobbikén kívül.

Ha nekem kell visszalépni, nem leszek akadálya, és ugyanezt gondolom Hadházy Ákosról is. Egy embernek kell maradnia ebben a körzetben a végén

- hangsúlyozta a szocialista jelölt, és azt is hozzátette, hogy a megállapodás mellett nagyon fontos, hogy az a jelölt, aki visszalép, 100%-osan oda tudjon állni majd a versenyben maradó jelölt mellé.

A jobbikos Szabó visszakérdezett Gulyás felvezetésére, hogy nem tudja, honnan veszi Gulyás, hogy nincs meg a társadalmi támogatottságunk a kormányváltáshoz. Szabó szerint megvan. Megismételte a pártja álláspontját: XX. századi pártokkal nem működnek együtt, jelenti ez a Fideszt és az MSZP-t, de a DK-ról is úgy fogalmazott: nehezen tudnám elképzelni az együttműködést Gyurcsány pártjával. "A saját jelöltjeinkkel fogjuk megvívni a választást" - mondta.

Szabó Balázs

Hadházy arról beszélt, hogy az LMP országos elnöksége egy hete hozott egy olyan döntést, hogy ha más párttól kapnak elképzeléseket együttműködésről, akkor azokat meghallgatják és megvitatják. Hogy ebből lesz-e megállapodás, azt nem lehet tudni, de ez azt jelenti, hogy koordinációról és esetleges visszalépésekről is hajlandóak tárgyalni. Annyit megígért, hogy ezeket a tárgyalásokat nem fogják egyenesben közvetíteni. Hozzátette magára és Harangozóra gondolva, hogy

azért nem csodálkoznék, ha kettőnk közül végül csak egyikőnk indulna majd.

Harangozó még hozzátette, hogy amit a jobbikos elmondott, az azt jelenti, hogy semmit nem értettek meg Hódmezővásárhelyből.

Elszámoltatás, nagy elszámoltatás, gigantikus elszámoltatás

A jobbikos Szabó a témában elmondta, hogy terveik szerint minden egyes politikust, aki lopott, fel fognak deríteni, és meg fogják büntetni. Valódi elszámoltatást ígért, illetve egy külön ezzel foglalkozó minisztériumot. Elmondta, a bűnös politikusok börtönbe fognak kerülni.

A szocialista Harangozó szerint a korrupció az egyik olyan fontos téma volt eddig is, ami pártpolitikai célok fölötti, ezért tudtak ebben a témában eddig is együttműködni ellenzéki pártok, egymástól messze álló ellenzéki pártok is. De az Elios-ügyben történő együttműködés már csak azért sem meglepő, mivel nem sűrűn van olyan, hogy egy ilyen szervezett bűnözéses ügy Orbán közvetlen környezetéig, konkrétan a családjáig érjen el. Szerinte egy normális országban a miniszterelnök már rég lemondott volna, de mivel nem élünk normális országban, így ezekre az együttműködésekre is szükség van.

Hadházy arról beszél, hogy nem szereti az elszámoltatás szót, mert eddigi tapasztalatai szerint minél hangosabban mondták, annál többet loptak. A Szabó mondatára pedig azt mondta, az bizonyítja, hogy nem túl komoly ez az ígéretük, mert nincs az a kapacitás, amivel az összes politikust elszámoltathatnák. Már csak azokra az ügyekre, amiket ő feltárt és bemutatott, már azokra kevés a rendőr. De azt vállalják, hogy a fő bűnösöket megfogják, és azért is mindent el fog követni, hogy a vitán egyébként természetesen nem megjelenő fideszes jelölt és képviselő, Horváth István börtönbe kerüljön.

Nem ördögtől való, hogy az ellenzéki pártok is versengenek

A záróbeszédekben Harangozó azt emelte ki, hogy mindkét ellenfél, az apátia és a félelem is legyőzhető, éppen Hódmezővásárhely mutatta meg. A félelemről megjegyezte, hogy van 4 évente egy nagyon biztonságos kis hely, egy négyzetméteres, ahol egy x-szel elrendezhetjük a saját és családunk sorsát.

Hadházy szerint nem az embereknek, a kormánynak kell félnie. Szerinte egyébként nem ördögtől való, hogy az ellenzéki pártok is versenyeznek egymással, mert ők például egy minél erősebb LMP-ben, és egy minél erősebb parlamentbe jutott LMP-ben látják annak garanciáját, biztosítékát, hogy egy új irányba lehessen elindítani az országot.

A jobbikos Szabó azt emelte ki, hogy a választás tétje például az, hogy a fontos állami szerveket független, hozzáértő emberek vezetik, vagy fideszesek, lásd az ÁSZ-t, az ügyészséget vagy a NAV-ot. Szabó hozzátette ehhez az összefogósdihoz, hogy persze most mindenki azt mondja nekik, hogy fogjanak össze velük, miközben régebben elképzelhetetlennek tartották a Jobbikkal való bármilyen együttműködést. Most bezzeg, hogy megerősödtek, rögtön kellenének. És megismételte, kikkel nem hajlandóak együttműködni.

A vitán szóbakerült még az egészségügy, az egészségügyben dolgozók bérének rendezése, ahogy az oktatásban dolgozók bére is. Mindhárom jelölt megígérte, hogy csökkenteni fogják a középiskolások illetve általános iskolások óraterheit, illetve abban is egyetértés volt, hogy az egykulcsos adórendszert meg kell változtatni. A teljes vitát itt tudja visszanézni, mivel három jelölt volt ez esetben, ezért nem volt olyan nagyon hosszú: