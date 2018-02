Orbán veje miatt már összefogott az ellenzék

Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Harangozó Tamás (MSZP), Hadházy Ákos (LMP) és Szilágyi György (Jobbik), hogy a három párt közös árnyékbizottságot hoz létre.

Hadházy arról beszélt, hogy a bizottság célja, hogy ismereteket gyűjtsenek és adjanak át a sajtó és az emberek számára az Elios-ügyről, amelyben érintett Orbán Viktor veje, Tiborcz István is. Hadházy az elmúlt 30 év egyik legsúlyosabb ügyének nevezte a botrányt. Arról is beszélt, hogy minden jel szerint Hódmezővásárhelyen is úgy alakították a közbeszerzéseket, hogy az Tiborcz cégének kedvezzen, ez ügyben pedig biztosan tud majd segíteni a nemrég megválasztott Márki-Zay Péter.

Szilágyi már ennél keményebb hangnemet megütve arról beszélt, hogy még Dél-Afrikában vagy Dél-Koreában is lemond a miniszterelnök egy ilyen súlyos ügy után, de a Fidesz még arra sem hajlandó, hogy független vizsgálatot indítson az Elios miatt. Ezért kénytelen volt a három párt létrehozni egy ilyet. Azt is elmondta, hogy holnap lesz az első kihelyezett ülés Kecskeméten, ennek ő lesz az elnöke, és megnézni az Elios kecskeméti szerződéseit, majd utána sajtótájékoztatót tartanak. A jobbikos szerint április 8. után a mostani bizottság hivatalossá válik, miután megbukik a Fidesz a választáson.

Kérdezték Szilágyi arról is, hogy hogyan áll a Jobbik az ellenzéki összefogáshoz, de erre a kérdésre többször is kitérő választ adott.