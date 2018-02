Egyszer már volt ügy abból, hogy a soros egyszerre név és jelző, most pedig Szijjártó Péter futott bele abba, hogy félreérthető helyzetet is tudnak okozni a magyar nyelv szépségei. Aztán ő maga is egy gyors biccentéssel nyugtázta, hogy "hát, van ilyen".

A konkrét idézet pedig így hangzik: "Tegnapi napon (...) megkezdődött a soros ülésszak. Már úgy értem, hogy a sorra következő ülésszak" (Via Euronews)