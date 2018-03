Molnár Csaba DK-alelnök egy szerdai sajtóbeszélgetésen azt mondta a párt kampányáról, hogy alapvetően online felületeket akarnak használni, a Facebook kiemelt helyet kap az eszköztárukban. Eközben 43 kisfilmet gyártanak, vagyis gyakorlatilag minden nap levetítenek egy újat az interneten.

A közterületeken 300 óriásplakát-helyük lesz, de arra ügyelnek, hogy semmiképpen ne szerződjenek fideszes kötődésű cégekkel. (Az LMP és az MSZP is úgy döntött, szerződik a fideszes kötődésű Odex-szel.) A kampányban 11 ezer aktivistájuk vesz részt, akik többek között a kisebb plakátjaikat is kihelyezik. Ezekből első körben 157 ezret gyártottak és márciusban még egyszer ennyit akarnak kitenni.

Gyurcsány Ferenc 28 nap alatt több mint 50 települést keres majd fel és felesége, Dobrev Klára is tart egy kampánykörutat. Két nagyrendezvényt is tartanak majd, március 15-én az MSZP-Párbeszéddel közösen, illetve lesz egy kampányzárójuk is pár nappal a választások előtt.