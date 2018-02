Gyurcsány Ferenc az őszödi beszéddel támadt Pesterzsébeten

Gyurcsány Ferencet is elkapta az influenza, de kampány van, és a DK elnökének kedd esti produkcióját ez semmiben nem befolyásolta: hibátlan, másfél órás one man showt nyomott le a pesterzsébeti Csili Művelődési Házban, néha mintha Hofi Géza kelt volna életre a vas- és fémmunkások 100 éves kultúrházában. A gyógyszert a színházteremben összegyűlt 200-300 néző szállította Gyurcsány Ferencnek. Ez a hallgatóság ugyanis az adrenalinja a bukott miniszterelnöknek, aki a 7 év ellenzékiség alatt tökéletesen megtanulta beszélni ezeknek az embereknek a nyelvét, az ő visszajelzéseikből, az ő elégedetlenségükből és egyetértő bólogatásukból él.

Tanult a Fidesztől

Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként ezt még nem tudta. A politikai kommunikációhoz nagyon ért, a politizálás és a kormányzás azonban bizonyítottan nem erőssége. Annak idején reformokat akart, de a társadalmat nem értette. Kormányozni próbált, de képtelen volt összefogni egy koalícóban az érdekcsoportokra szabdalt MSZP-t és a felvilágosult abszolutizmussal mindent megreformálni akaró SZDSZ-t. Az egésznek csúfos kudarc lett a vége. És a Fidesz kétharmada.

Azóta sokat tanult. Ő maga mondta most a pesterzsébeti művelődési házban, hogy főleg a Fidesztől és Orbán Viktortól. Attól az egykori, kilencevenes évekbeli Fidesztől, amely a szókimondásával, szavai tisztaságával , bátorságával tűnt ki. Gyurcsány azzal lepte meg hallgatóságát, hogy ennek a politikai stílusnak, a kérlelhetetlenségnek, az őszinteségnek, frissességnek és a bátorságnak ma a politikai palettán az általa hat éve alapított Demokratikus Koalíció a folytatója. Kétségtelelenül kemény munka van mögötte: vidéki körutakkal, nagygyűlésekkel, folyamatos akciókkal csak-csak sikerült fölfuttatnia egy pártot, amit bő egy hónappal a választások előtt 5-6 százalékra mérnek a közvélemény-kutatók.

Interaktív kampánybeszéd

A Fidesz politikája mára hazugságba és képmutatásba fordult, folytatta Gyurcsány, és szerinte iszonyatos cinizmus, hogy a kormánynak 40 nappal a választások előtt nincs programja. Ezt kínálja a magyar társadalomnak. Ezután vált nyilvánvalóvá, hogy itt nem frontális kampánybeszédet hallunk, hanem interaktív fórumot. Itt mutatkozott meg az az adrenalinlöket, ami az influenzás Gyurcsány Ferencet igazán életre keltette. Egy néző ugyanis itt rögtön közbeszólt.

Néző: De van programja!

Gyurcsány: Mi lenne a programja, drága?

Néző: Az, hogy lopnak!

Gyurcsány: Ez köztörvényes bűnözőknek jó program, az ország vezetőitől ez elfogadhatatlan.

Egy másik példa:

Gyurcsány: Nem Elios-ügy van, hanem Orbán-ügy. Mindazt, ami ma átszövi mocsokkal és tisztességtelenséggel a kormányt, annak egyetlent közös tulajdonsága van, hogy közel állnak Orbánhoz: az apa, a vej, a polgármester, az üzleti barát (Garancsi). Egy-egy ponton mindenki találkozik Orbánnak.

Néző: A gázszerelő!

Gyurcsány: A gázszerelőt mondtam, polgármesternek tituláltam. Nem akarom bántani állandóan szegény gázszerelőket, amikor az egy olyan rendes szakma volt valamikor.

Az egészségügy-oktatás-külföld-nyugdíj tengely

Ha jobban belegondolunk, a mai helyzet tényleg olyan szituációt kínál az ellenzéknek, amiben egy választási kampányban csak fürdőzni lehet. A kormányzati kommunikáció a rég nem látott menekültekre, Brüsszelre és Soros Györgyre korlátozódik, csakhogy, ragadta meg rögtön az alkalmat Gyurcsány Ferenc: ez az orbáni szentháromság közel sem írja le azokat a problémákat, amikkel a hétköznapi emberek és a fórum hallgatóságát kitevő, ötven pluszos pesterzsébetiek találkoznak. Itt jött elemébe igazán a DK elnöke, amikor az egészségügy-oktatás-külföldre áramló magyarok-nyugdíj tengelyen mozoghatott, amihez mindenkinek van elég élményanyaga a XX. kerületben is. Akarhat-e többet egy ellenzéki politikus annál, mint olyan magas labdákat leütni, hogy

Oláh Lajos, a DK képviselője 2016-ban 9 órás rejtett kamerás felvételt készített a pesterzsébeti Jahn Ferenc kórház sürgősségi osztályán uralkodó szörnyű állapotokról

az utolsó orvos is távozott, ezért be kellett zárni a sátoraljaújhelyi kórház csecsemőosztályát

a Sportkórházban nincs röntgen

egy egészségügyi dolgozó 2 forint, a másik 180 forint béremelést kapott

ez egy olyan ország, ahol ha valakinek komoly baja van, nem orvost kezd el keresni, hanem ismerőst, aki be tudja juttatni egy jó orvoshoz, és előbbre kerülhet a várólistán

az iskolákban a múltat tanítják és tartós tankönyveket adnak, holott tablet kéne minden gyerek kezébe, amit pont meg lehetne venni azokból a milliárdokból, amit a Fidesz szavazatvásárlásra költött a határon túl élő magyarok körében

az iskolákban hittant tanítanak, pedig annak a plébánián a helye

emberek tömegei próbálnak megélni 80-90 ezer forintos fizetésekből

a minimálbér nem éri el a létminimum szintjét

Kelet-Magyarországon egy nyugdíjas körzeti orvos 150 ezer forint nyugdíjat kap, míg egy régi egyezmény miatt ukrán és orosz állampolgárok 300 ezer forintos nyugdíjat kapnak a magyar államtól

hamarosan nyugdíjba vonulnak azok az emberek, akik a rendszerváltás után már alig voltak bejelentve, így rájuk az öregkori szegénység vár.

Határon belüli magyarok vagyunk

Gyurcsány Ferenc az elmúlt években minden követ megmozgatott, hogy ledolgozza az őszödi beszédet. Ma ott tart, hogy könnyedén idézi saját egykori önmagát, de már a Fideszre vonatkoztatva:

Ezek hazudnak reggel, délben, este és a kettő között is. És éjszaka még egyszer fölkelnek, hogy akkor is hazudhassanak.

Gyurcsány másik ősbűne, hogy a határon túli magyarok állampolgárságáról szóló 2004-es népszavazás előtt nyíltan a kint élő magyarok honosítása ellen foglalt állást. Kollégánk a minap járta be Erdélyt, és azt tapasztalta: ezt több mint tíz év elteltével sem bocsátották meg neki. Nem véletlen, hogy a DK elnöke ennek a kérdésnek külön blokkot szentelt.

Két ember van a magyar politikában, aki 2010-ben szembe mert szállni az automatikusan és tömegesen megadott kettős állampolgárság ügyével. Eredetileg hárman szavaztunk, de a harmadik kolléga visszakozott. Ez a két ember ma a DK-ban ül. Molnár Csaba európai parlamenti képviselő és jómagam.

Taps. Gyurcsány szerint nem ők lettek magyartalanok, csak azt képviselték, amit a kilencvenes évek elején "Áder János a pici csókos szájával" mondott, miszerint aki nem osztozik a magyar politikai közösség sorsában, az ne szavazzon, mert nem is viseli ennek következményeit. Ugyanezt mondta 2010-ben Répássy Róbert, az igazságügyi minisztérium államtitkára is, idézte fel Gyurcsány. "Akkor miért kellene nekünk magunkat emiatt szégyellni. Azért mert nem váltogatjuk a meggyőződésünket, nézeteinket, álmainkat, mint más az alsóneműjét?" Szerinte ezzel nagyon sok magyar honfitársa és párt is egyetért, de mindenki félt attól, hogy lehazaárulózzák, holott itt semmi másról nincs szó, mint arról, hogy a Magyarországon élő magyar állampolgárok élhessenek az önrendelkezés jogával. A DK tehát következetes, mostani választási programjukban is szerepel, hogy a külföldön élő magyarok ne szavazhassanak.

A hallgatóság érzelmi fűtése mellett azért menet közben elhangzottak konkrétabb ígéretek is. A lopott vagyonokat elkobozzák és kárpótlási alapból segítik azokat, akiket meghurcoltak. Lebontják a hazug német megszállási emlékművet a Szabadság téren. A nyugdíjakat nem százalékosan, hanem azonos összeggel emelik, hogy a kisebb járandóságúak jobbak járjanak. A fiatal orvosoknak megduplázzák a bérét (1-2 ciklus alatt), bár itt azért megszólalt Gyurcsányban a gazdasági szakember: arra senki ne számítson, hogy itt hamar európai uniós bérek lesznek.

Soha nem volt ilyen közel az összefogás

Gyurcsány a kb. 50 perces beszédben nem sokat beszélt az ellenzéki összefogás létrehozásában/ meghiúsulásában játszott szerepéről, de aztán egy néző csak rákérdezett erre is. A hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson született ellenzéki siker után ez elkerülhetetlen kérdés, mint ahogy az is, miért is nem tartja vállalhatónak máig sem az ellenzéki pártok nagy része Gyurcsány Ferencet.

Az MSZP-nek és a DK-nak nincs semmilyen tartózkodása a többiekkel szemben. Nekik van velünk szemben

- adott nagyon is reális helyzetértékelést erről, aztán ő is visszavágott a többi ellenzéki pártnak, főleg az LMP-nek, amely most már hajlandó lenne egyezkedni a Jobbikkal és az MSZP-vel, de a DK-t látványosan kerüli. Gyurcsány szerint a DK komoly áldozatokat hozott, mert az MSZP-vel való megállapodása értelmében több mint 60 helyen nem indít saját jelöltet. Emiatt a kampányban ők csak 150 milliós támogatást kapnak, míg a többi párt (például az LMP) 600 milliót. Egy ideig nyomasztották a náluk kisebb pártokat, hogy egyezzenek meg velük, de ahogy a volt miniszterelnök fogalmazott: "megértem, hogy pokolian küzdenek, hogy az istennek nem érik el a parlamenti bejutási küszöböt, sarokba szorítva érzik magukat", a fiatal Momentum pedig az elmúlt 27 évből minden eddigi politikai erőt eltörölne.

"Mostanra megértettük, hogy minél nagyobb nyomást gyakorolunk rájuk, annál inkább igazolva érzik magukat, hogy a régi öregeket akarják megmondani nekik, mit csináljanak" - folytatta Gyurcsány. A mostani taktika már az, hogy nem presszionálják tovább őket, csak rájönnek maguktól az összefogás fontosságára - főleg a hódmezővásárhelyi győzelem után. "Én nem tudok felelősséget vállalni Szél Bernadettért, Szigetvári Viktorért vagy Fekete-Győr Andrásért" - mondta a DK elnöke, és ismét bevitt egy ütést az LMP-nek:

Az LMP-ben is tudják, hogy 2014-ben az önálló indulásuk miatt 11 választókerületet veszített el az ellenzék, emiatt lett kétharmada a Fidesznek.

Gyurcsány szerint az LMP mostani vezetése ebben a kérdésben már lényegesen rugalmasabb, mint Schiffer András alatt volt. Megbízta ezért Molnár Csabát, hogy folytasson az LMP-vel tárgyalásokat. Gyurcsány szerint ugyan Molnár Csaba idegállapotát jelentősen megviselték a tárgyalások, de most már ő is azt mondaná: nagyobb az esély a megállapodásra, mint korábban bármikor.

A fórum végén Gyurcsány Ferenc így köszönt el:

A hölgyeket csókolom, az urakat ölelem. Cserélni nem lehet. A viszon'látásra!

(Borítókép: Ajpek Orsi/Index)