Karácsony Orbánról: Nála lopni jobban senki nem tud

Pest megye 8. számú választókerületében, Százhalombattán járt Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje egy hagyományos értelemben vett, klasszikus, nagybetűs, úgynevezett Lakossági Fórumot tartani.

A rendezvényközpontban 2-300 ember jött össze, hogy meghallgassák egyrészt őt, másrészt a helyi MSZP-s jelöltet, Stefanik Zsoltot. Itt Bóna Zoltán, a fideszes országgyűlési képviselő 40 százalékkal nyert 2014-ben, Kuncze Gábort győzve le.

Karácsony Gergely a helyi baloldali politikusokra, és a fiatal helyi jelöltre utalva arról beszélt, hogy miközben az országos politika kiüresedik, és egyre inkább a lopás szinonimájává válik, aközben itt helyben szép csendben tisztességes emberek bizonyítják, hogy a politika, az szolgálat. És szerinte ez a politikai kiüresedés a legnagyobb probléma, a politika becsületét vissza kell állítani.

Szerinte '89-'90-ben jól indult minden, elkezdtünk építeni egy közös hazát, majd 2010-ben egy ember, aki sutba dobott mindent, és az elkeseredett emberekkel elhitette, hogy a politika arról szól, hogy a politikusoknak jó legyen, az emberek pedig maximum egy kis Erzsébet-utalványt, egy kis rezsicsökkentést, vagy éppen egy aktuális ellenségképet kaptak, hogy attól félve újra visszaszavazzák őket. (Később hozzátette, persze a 2010 előtti problémákkal is foglalkozni kell, mert Orbán nem a semmiből esett ide.)

Ha sikerül elhitetni az emberekkel hogy a politika valóban arról szól, hogy a politikusok gazdagodjanak, és megfélemlítsék a társadalmat, akkor biztos, hogy Orbán Viktor megnyeri a választást. Ebben ő verhetetlen. Nála jobban lopni senki nem tud

- mondta Karácsony, majd ezzel szemben azt, hogy:

de ha el tudjuk hitetni az emberekkel, hogy a közügyeink érnek annyit, hogy újra hitelt adjunk azoknak, akik arra jelentkeznek, hogy szolgálják ezt a hazát (...) akkor talán ez az ország megváltoztatható. Én eddig is hittem ebben, de múlt vasárnap óta sokkal többen vagyunk, akik elhisszük azt hogy igenis az országot meg lehet változtatni.

Mert Karácsony szerint Hódmezővásárhely óta lehet tudni, hogy megváltoztatható a folyamat, szerinte az a választás fontos fordulat volt, mert még azok az ellenzékiek, akik szkeptikusak voltak, azok is tudják most már, hogy működhet. Majd azt is hozzátette, hogy a friss Republikon felmérés szerint egyértelműen esik a Fidesz népszerűsége, miközben az ellenzéké nő.

Karácsony, klasszikus demokrataként természetesen Bibó-idézet nélkül nem mehetett tovább. De nem, nem AZT az idézetet hozta fel, hanem egy másikat, ami arról szól, hogy a politikában a hazugság bevett eszköz, ami rövidtávon működik, de hosszútávon összeomláshoz vezet. És szerinte most értünk el ide. A Fidesz éppen tele gatyával próbálja kitalálni, hogy hogyan lehetne elkerülni, hogy elbukják a választást.

Aztán ejtett néhány szót a fideszes Budai Gyula legutóbbi sajtótájékoztatójáról, ahol Karácsonyt Soros emberének titulálták. A "rendkívül éles elméjű, jó retorikai képességekkel rendelkező" Budai, és a vele párhuzamosan róla naponta író kormánymédia csak olyan alapvető dolgokat nem vett figyelembe, miközben azzal támadták, hogy migránsokat telepítene be Zuglóba, hogy az egyik menekültekkel, migránsokkal kapcsolatos programot maga a Belügyminisztérium támogatta, a most támadott lakásrendeletet pedig elődje, a fideszes Papcsák Ferenc terjesztette még be.

Mindenesetre Karácsony szerint nem is baj ez, tolják csak nyugodtan, hiszen a Hódmezővásárhelyi választás megmutatta, hogy az embereknek "tele van a hócipőjük is" ezzel a sok hazugsággal. Szóval ha ilyen eredményt érnek el ezekkel, akkor csinálják nyugodtan, sározzák csak őt, amennyire csak tudják.

Úgyhogy azt javasolta a fideszeseknek, folytassák, legyen békement, vonuljanak annak a Bayernek és Bencsiknek a vezetésével, akik a legtöbbet tették az elmúlt években, hogy az emberek meggyűlöljék egymást, hogy közéletről már ne legyen kedve az embereknek beszélni. Bencsikkel kapcsolatban még hozzátette, pontosítás gyanánt:

aki akkora kommunista volt, mint ide Lacháza.

Menjenek békével, és akkor legyen béke ebben az országban, mondta.

Egy lépésnyire vagyunk attól, hogy az országot megváltoztassuk. (...) Senki nem mondhatja, hogy a kormánynak nincs alternatívája, ennek a kormánynak csak alternatívája van

- mondta.

Beszélt még a finn oktatási rendszerről, amiből tanulhatnánk, ami éppen az ellenkezője annak, amit Orbánék felépítettek. Hogy Orbánék elzárják sok fiatal elől a tudáshoz vezető utat, és hogy elképesztő, hogy 25 ezer fiatal kerül ki az iskolai rendszerből egy évben úgy, hogy sem írni, sem olvasni nem tudnak.

"Mi lesz velük 10 év múlva? Közmunkások lesznek egész életükben? Milyen útravalót kapnak ők az élethez?" - tette fel a kérdést. Karácsony szerint ha ki kellene emelni egy főbűnt, Orbánéké mindenképp az oktatás lezüllesztése.

De vissza a választáshoz:

Szerinte itt a választókerületben könnyű dolga van azoknak, akik változást akarnak, hiszen egyértelmű, hogy a helyi MSZP-s jelölt a legesélyesebb, a legerősebb. Majd elmondta, hogy aki nem akar válozást, az három dologgal érheti azt el: ha a Fideszre szavaz, ha egyáltalán nem szavaz, vagy ha esélytelenebb jelöltekre szavaz.

Majd kiemelte, külön az Index kedvéért: ez nem elvesztegetett szavazat, sok kiváló jelölt lesz, akiknek viszont nincs esélyük győzni. De azt tudniuk kell az embereknek, akik ezekre a jelöltekre szavaznak, hogy a változatlanságra szavaznak, mert ezt a mandátumot nem fogják tudni elvinni ezek a jelöltek.

A fórumon a helyi jelölt, Stefanik Zsolt, Halásztelek alpolgármestere is bemutatkozott. Beszélt helyi fontos kérdésekről, közlekedés, kórházak helyzete, iskolák. És általános, egész országot érintőkről is, mint az elvándorlás. Illetve a kormánypárti sajtó egyoldalú, hazug "tájékoztatásáról" is. Itt le is játszott a kivetítőn egy kisfilmet, az MSZP kampányvideóját, isteni részletet mutatunk: