"A következő években mintegy 1 millió becsapott ember veszítheti el az otthonát, ha nem parancsolunk megálljt a Fidesz felelőtlen politikájának. Évről évre növekszik a súlyos helyzetbe kerültek száma, tavaly már 11 ezer család lakását árverezték el. A Orbánéktól nem várhatnak semmit a bajba jutott családok, hiszen Varga Mihály szerint nem is léteznek. Változás kell! Az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely ezért megállapodást kötött a hitelesek szervezeteivel és az adóskamarával. A Változás Szövetsége vállalta, hogy kormányra kerülve leállítja a végrehajtásokat és új banki elszámoltatás vezet be" - jelentette be közleményben az MSZP.