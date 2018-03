Jól látszik a Fidesz-ranglistán, Orbán kiket büntetett

Szerda késő este hozta nyilvánosságra a Fidesz–KDNP az országos listáját. Ez alapján kerülnek majd be a parlamentbe a jelöltek, de a közjogi szerepe mellett jó néhány következtetést is levonhatunk a lista sorrendjéből. Pláne, ha összehasonlítjuk a 2014-es listával.

Az országos lista ugyanis mindig jól tükrözi a párton belüli erőviszonyokat: hogy ki mennyire befolyásos, ki mennyire vesztett teret a pártjában, kinek a parlamenti munkáját értékeli jónak vagy éppen nélkülözhetőnek a pártvezetés, és főleg, hogy kik azok a politikusok, akiket Orbán Viktor jutalmazni vagy büntetni akart a listás helyezésével.

A lista sorrendjét a Hvg.hu szerint előzőleg kevesen ismerték, maguk az érintettek sem tudhatták biztosan, hogy Orbán Viktor hányadik helyre sorolja őket. Néhányan előzőleg sejthették, hogy nem lesznek befutó helyen, volt, hogy nem is küzdöttek érte, ám a listás helyüket ők sem ismerték.

Meddig megy el a lista?

A Fidesz–KDNP 2018-as listáján 279-en szerepelnek, de értelemszerűen csak az előkelő helyen szereplők jutnak be a parlamentbe. A választások után a képviselők a Fidesz, illetve a KDNP frakciójába ülhetnek majd.) Az előzetes számítások szerint, a mostani kutatások alapján nagyjából 40-50 helyet nyer a Fidesz listáról. Az egyéni győztesek az egyéni választókerületekből jutnak be; ilyenkor a listán utánuk következő eggyel előrébb ugrik a sorban.

Így nagyjából 70 helyig mehet majd a Fidesz-lista. Az ennél rosszabb helyen szereplők már nagyon izgulhatnak a parlamenti helyükért, vagy le is mondhatnak róla.

2014-ben a Fidesz–KDNP 37 mandátumot szerzett listáról, de mivel sok volt az egyéni győztes (96 vk-ban nyertek), a lista a 65. helyig ment el. Varga József még bejutott, a 66. helyen szereplő újbudai Király Nóra szomorkodhatott. Ő nem került be, és most sincs erre esélye, jócskán visszaesve a 157. helyet kapta.

Kik erősödtek meg?

Érdemes megnézni, hogy mely politikusok erősödtek meg nagyon az elmúlt négy évben. A nevük mellett szereplő zöld nyíl jól jelzi ezt a tendenciát. Az egyik legnagyobb javulást Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter könyvelhette el. A miniszter ugyanis 2014-ben a 108. volt, országosan nem is volt ismert, a parlamentbe a kisvárdai választókerületből került be. Aztán Orbántól miniszteri posztot kapott, az ő feladata volt a minisztérium és a fejlesztési szféra simicskátlanítása. Orbán a jelek szerint díjazta a munkát, ugyanakkor a jelentős javuláshoz hozzájárul, hogy Seszták miniszter; a minisztereket pedig egy csokorban 20-30 közé sorolta a pártvezetés (kivéve Varga Mihályt és Balog Zoltánt, ők előkelőbb helyre kerültek).

Az egyik legnagyobb erősödést a két alelnök, Németh Szilárd és Gulyás Gergely mutatta be. Gulyás, a Fidesz frakcióvezetője 49 helyet javított 2014-hez képest, ám Németh Szilárd ennél is többet, 51 helyet. Némethtől azért különösen szép teljesítmény ez, mert 2014-ben azon kevés fideszesek egyike volt, aki veszített az egyéni kerületében, Csepelen.

A listán észrevehető, hogy a 40–50. helyeknél sok a zöld nyíl. Ennek az az oka, hogy egy csokorba gyűjtötték az államtitkárokat, és sok olyan államtitkár került most befutó helyre, aki 2014-ben még távol volt ettől (például Pogácsás Tibor belügyi, Kara Ákos infokommunikációs és fogyasztóvédelmi vagy Nagy István füldművelésügyi államtitkár)

Kik gyengültek?

A Fidesz-lista szerkezetét vizsgálha észrevehető, hogy a párt vezetői után a szövetséges szervezetek vezetői következnek, majd később a miniszterek, utánuk az államtitkárok. Elsődlegesen ennek a szerkezeti döntésnek a következménye, hogy sok miniszter – a befolyásához képest – eléggé hátra került. Nem vitás például, hogy Lázár János, Rogán Antal vagy Kósa Lajos sokkal befolyásosabb és felelősségteljesebb munkát végző politikus, mint például Lezsák Sándor, Turi-Kovács Béla vagy Farkas Flórián. Utóbbiak mégis jobb helyet kaptak.

Ám Lázár János 23., Kósa Lajos 24., illetve Rogán Antal 26. helyét abból a szempontból is érdemes megvizsgálni, hogy 2014-ben még mindhárman az első tízben szerepeltek. Ha Orbán akarta volna, most is tehette volna oda őket, pláne, hogy Varga Mihály és Balog Zoltán belefért az első 10-be. A hátrébb sorolás már csak azért is értelmezhető figyelmeztetésként (már-már büntetésként), mert Orbán az évértékelőjében név szerint köszönetet mondott Varga és Balog munkájáért, Lázárt, Rogánt és Kósát nem említette meg.

Az is jól látszik a listán, hogy Orbán a számára csalódást okozó politikusoktól ugyan nem szabadul meg teljesen, de láthatóan a listás hellyel bünteti őket. Hende Csaba honvédelmi miniszter akkor távozott a kormányból, amikor Orbán kifejezett utasítása ellenére sem tudta felgyorsítani a déli határzár építését. Hende nemrég a parlament törvényalkotási bizottságának elnöke lett, ám érzékelhetően eltűnt a nyilvánosság elől. Most egyéniben elindulhat Szombathelyen, és nagyon kell dolgoznia a győzelemért, mert listáról alig van esélye bejutni. Most a 76., miközben négy éve még 20. volt.

Ágh Péter volt Fidelitas-elnök politikai teljesítményét sok kritika érte párton belül. Jelzi ezt a listás visszaesés. Négy éve Ágh a 16. volt, most a 122. hely jutot neki (plusz egyéniben indulhat Vas megye 2-ben, Sárváron).

Szintén látványos Czunyiné Bertalan Judit visszaesése. A Hoffmann Rózsa örökségét átvevő volt köznevelési államtitkár nem váltotta be a miniszterelnök reményeit, gyorsan távozott is a posztjáról. Az egyéni körzetét most megtarthatta, ám a listán jól hátra sorolták. Négy éve a 44. volt, most a 92. helyet kapta.

Politikailag kevésbé jelentős, mégis szimbolikus Rónaszékiné Keresztes Monika helyezése. Rónaszékiné négy éve vesztett egyéniben a DK-s Oláh Lajos ellen (VI–VII. kerület), most nem is kapott újabb lehetőséget. A listán pedig már-már megalázó a helyezése: a 266. (Ennél rosszabb helyen csak a párt EP-képviselői állnak, de Deutsch Tamásék listás szereplése ezen a listán csak szimbolikus.)

A Fidesz-KDNP országos listája 2018

Nézzük is a lista első 80 helyét, összevetve a 2014-es listával! A táblázatban lila színnel jeleztük, ha a helyezés nem változott, naranccsal, ha újoncról van szó, zölddel az erősödést, pirossal pedig a gyengülést. A táblázat után folytatjuk a lista elemzését.

Kik hiányoznak?

Érdemes azt a névsort is átvenni, kik hiányoznak most a listáról a négy évvel ezelőttihez képest. A legnagyobb név nyilván Navracsics Tibor, aki EU-biztos lett, így értelemszerűen nem lehet magyar országgyűlési képviselő.

Szintén nincs a listán Papcsák Ferenc volt zuglói polgármester, aki már az MNB-t felügyeli, illetve a KDNP-s Hoffmann Rózsa, aki maga döntött a visszavonulás mellett.

Kik tűntek fel?

Több újonc is van a Fidesz-listán. A legszembetűnőbb Novák Katalin megjelenése rögtön a 4. helyen. A családügyi államtitkár csillaga elég gyorsan ível felfelé: Novák tavaly a Fidesz alelnöke lett, most pedig kiütötte a negyedik helyről Mátrai Márta háznagyot. Biztosan parlamenti képviselő lesz.

Biztosan visszatér a parlamentbe Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere, aki egyéniben is elindul kerületében (és Ferencváros egy részén.) Kocsis akkor is képviselő lesz, ha netán nem sikerülne győznie a körzetében: 31. a listán. Figyelemre méltó, hogy Kocsis rögtön a miniszteri szekció után kapott helyet (rögtön a szintén újonc Süli János Paks-miniszter után következik, ő a KDNP-frakcióba ül majd). Elterjedt ugyanis a pletyka, hogy Kocsis a Belügyminisztériumban államtitkár lehet, majd át is veheti később Pintér Sándor posztját. Ez persze még nem biztos, de Kocsis helyezése utalhat arra, hogy Orbán milyen jövőt szán neki.

Fontos újonc Bajkai István is, akit korábban az Orbán család befolyásos ügyvédjeként jellemeztünk. Az erzsébetvárosi alpolgármester ugyanis sokkal fontosabb ember egy önkormányzati politikusnál: ő Orbán Viktor, Orbán Ráhel és Tiborcz István ügyvédje, aki mögött több évtizedes, sikeres jogászi pálya áll. Most egyéni képviselőjelöltként indul a VI–VII. kerületben, a 20. helye pedig azt jelenti, hogy Bajkai áprilistól biztosan belép a nagypolitikába.

A Fidelitas elnöke, Böröcz László is biztosan képviselő lesz, ahogy jó eséllyel befutó helyre került Lázár János, illetve Rogán Antal egy-egy közeli munkatársa is. Héjj Dávid, Lázár korábbi kabinetfőnöke, illetve Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára is jó helyezéssel került a listára.

Kik esnek ki szinte biztosan?

Ha valaki a 80. helynél rosszabb helyet kapott és nem indul egyéniben, aligha jut be a parlamentbe. Vagyis érdemes átnézni, kik a nagy kiesők, akiknek alig van esélyük bejutni.

A meglepő (a nyilvánosság számára biztosan) kiesők közé tartozik Répássy Róbert volt igazságügyi államtitkár, aki hat cikluson át, 1994 óta volt fideszes képviselő. Ő most a 144. helyet kapta, vagyis távol van a bejutástól.

Szintén nem jut be a parlamentbe 146. helyet kapó Budai Gyula volt elszámoltatási kormánybiztos. Budai Gyula az Indexnek röviden úgy kommentálta ezt a helyezést, hogy maga döntött arról, hogy visszavonul a politikától. „Annak ellenére, hogy többször elmondtam, hogy visszatérek a civil szférába 2018 után, megtisztelőnek érzem, hogy rákerültem a listára" – mondta Budai.

Szintén inog a parlamenti helyük olyan ismert fideszeseknek, mint Révész Máriusz (73.) vagy L. Simon László (75.), náluk kérdés, meddig megy el a lista. Még meglepőbb, hogy a Fidesz-frakció szóvivője, Halász János csak a 72. Kérdés, bejut-e egyáltalán, ám fogadhatunk arra, hogy a következő ciklusban nem ő viszi majd a szót.

Mi a helyzet a nőügyekkel?

Érdemes még egy pillantást vetni arra, hogy hány nő szepel a listán. A Fidesznél nincs női kvóta, hagyományosan kevés a női politikusa, a kormányban nincs is női miniszter. Orbán egy zárt ajtós, ám kiszivárgó beszélgetésen állítólag azt mondta, hogy „a karaktergyilkosságokra épülő magyar belpolitikát a nők nehezen bírnák”, ezért nincsenek szerinte nagyon nők a hatalom közelében.

Látszik is a Fidesz-listán ez az álláspont.

Az első tízben egy, az első húszban két nő szerepel. Az első százban pedig 11 női jelölt, ez 11 százalékos arány. A befutó helyeken még rosszabb a helyzet: ha az első 70-et nézzük, ott hét nő szerepel, ami már csak 10 százalék.

A kevés nő között is több az újonc: Novák Katalin mellett például Szabó Tünde sportállamtitkár került befutó helyre. Illetve Juhász Hajnalka, aki egy fiatal kereszténydemokrata: az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) miskolci elnöke és országos alelnöke.

(Címlap és borítókép illusztráció: Fotó: Bődey János / Index. Grafika: Index)