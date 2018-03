Már több mint 1200 egyéni jelöltet jelentettek be az áprilisi országgyűlési választásra, 397-et már nyilvántartásba is vettek közülük a választási bizottságok - írja az MTI a Nemzeti Választási Iroda péntek reggeli adataira hivatkozva. Összesen 1226 egyéni választókerületi jelöltet jelentettek be eddig, méghozzá ilyen megoszlásban:

106 a Fidesz-KDNP-től,

96 a Jobbiktól,

80 az LMP-től,

58 az MSZP-Párbeszédtől,

46 a Demokratikus Koalíciótól,

11 a Momentumtól

9 a Magyar Munkáspárttól

8 a Közös Nevező 2018-től

ezen kívül 7-7 nyilvántartásba vett jelöltje van az Együttnek, a Szegény Emberek Magyarországért Pártnak, valamint a Tenni Akarás Mozgalomnak

6-6 pedig az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Pártnak, a Kell az Összefogás Pártnak, valamint a Rend és Elszámoltatás Pártnak.

Rajtuk kívül összesen 22 jelölőszervezetnek van négy, vagy annál kevesebb nyilvántartásba vett jelöltje. A választási bizottságok 92 jelölt nyilvántartásba vételét utasították vissza, nyolc jelölt pedig maga lépett vissza a választástól. A jelöltséghez ugyebár 500 érvényes ajánlásra van szükség.

A Nemzeti Választási Bizottság péntekre már három országos listát is nyilvántartásba vett, sorrendben az MSZP-Párbeszédét, a Demokratikus Koalíció listáját és a Fidesz-KDNP listáját. A listaállításnak az a feltétele, hogy 9 megyében és a fővárosban összesen legalább 27 egyéni választókerületben jelöltet kell állítani.