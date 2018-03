Orbán 12 éve kerüli az élő vitát

Magyarország miniszterelnöke az Országgyűlésben számtalan alkalommal vitatkozott az ellenzék jelöltjeivel. A viták ideje lejárt, ez most a választók döntésének ideje.

- írta kérdésünkre Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Nehezen értelmezhető, miért járt le a viták ideje, holott több mint egy hónap van még a választásokig, miniszterelnök-jelölti vitákat pedig az egész világon megelőző napokban, hetekben szokás tartani. Így volt ez korábban Magyarországon is, azokon a választások előtti tévévitákon is, amelyeken Orbán Viktor részt vett.

Orbán megígérte Medgyessy-nek

Az első ilyen vitát 1994-ben tartották, a választás első fordulója előtt három nappal rendezett eseményen Boross Péter akkori kormányfő az MDF, Kuncze Gábor az SZDSZ és Horn Gyula az MSZP listavezetőjeként jelent meg - olvasható az MTI archívumában.

1998-ban is volt miniszterelnök-jelölti vita, akkor a két választási forduló között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem kezdeményezte a vitát, a meghívást Horn Gyula kormányfő és Orbán Viktor is elfogadta. Ezután a Fidesz megnyerte a választásokat. (A vitát itt lehet megnézni.)

2002-ben hosszas huzavona után, de ismét megrendezték a vitát, amelyet akkor az MSZP kezdeményezett. A szocialisták végül nem mentek el a Millenárisra, mert a felek nem tudtak megegyezni abban, hogy legyen-e plazmatévé a helyszínen. Ezt követően Orbán Viktor hívta vitára Medgyessy Pétert, a disputát végül két nappal az első forduló előtt rendeztek meg - írta az MTI.

Hadd kérjem Önt, legyen megértéssel: választók nélkül nem lehet országgyűlési választásokat tartani Magyarországon. Ezért helyes, ha a polgárok, családok jövőjéről folytatott vitára a Horn Gyula miniszterelnök úr által megteremtett, 1998-ban bevált keretek között, a Közgazdaságtudományi Egyetemen, a magyar polgárok megtisztelő jelenlétében kerítünk sort.

- írta akkor Orbán Viktor Medgyessy Péternek. Orbán azt is felajánlotta, hogy a választás két fordulója között is vitázhatnak a szocialisták akkori miniszterelnök-jelöltjével: “a választások második fordulója előtt, 2002. április 19-én este nyolc órakor is ott leszek a Közgazdaságtudományi Egyetemen, hogy a nyilvánosság előtt tisztázhassa mindazt, amire az első forduló előtt nem volt módja. (Ezt a vitát itt nézhetik vissza.)

Érdeke volt a Fidesznek

A 2002-es választási vita előtti csörtében Kövér László keményen odaszólt az MSZP-nek, amiért úgy érezte, hogy a szocialisták jelöltje kerüli a vitát. “A szocialista miniszterelnök-jelölt végig azon ügyeskedett, hogyan tud olyan helyzetet teremteni, amelyben végül kibújhat a vita kényszere alól. Medgyessy Péter nem mer kiállni Orbán Viktorral akkor, ha nem érzi a háta mögött a balliberális média támogatását” - fejtette ki.

De Kövér itt nem állt meg, arról is beszélt, hogy szerinte 1998-ban milyen szerepe volt a vitának a Fidesz győzelmében: “nem hiszi, hogy egy televíziós vitában dőlne el a választások sorsa, de négy évvel ezelőtt a Fidesz győzelmében nagy szerepe volt annak, hogy "Orbán Viktor legyőzte Horn Gyulát, aki egyébként Medgyessy Péternél jobb kommunikációs képességekkel rendelkezik" - idézte az MTI.

Négy jelölt vitázott egyszerre

2006-ban hasonló forgatókönyv vezette fel a miniszterelnök-jelölti vitát, mint négy évvel korábban. Gyurcsány eleinte húzta az időt, februárban a Fidesz még azzal támadta az MSZP-t, hogy akkori miniszterelnök-jelöltjük ki akar bújni a vita alól. "Úgy látszik, Gyurcsány Ferencnek minden határozott, férfiasnak tetsző kiállása ellenére inába szállt a bátorság, megijedt attól, hogy miniszterelnöki teljesítményét, elképzeléseit, véleményét, nézeteit ütköztetni kell Orbán Viktorral" - nyilatkozta Deutsch.

A fideszes politikus szerint Gyurcsány nemet mondott a kihívásra azzal a kifogással, hogy szerinte a választások második fordulója előtti vita a demokrácia megcsúfolását jelentené. Erre Deutsch felidézte, hogy 1998. május 20-án, a választások második fordulója előtt négy nappal volt a miniszterelnök-jelölti vita, mert az akkori szocialista miniszterelnök-jelölt, Horn Gyula így döntött.

A Fidesz úgy ítéli meg - bár nem tisztségük Horn Gyulát megvédeni Gyurcsány Ferenccel szemben - méltánytalan és igazságtalan támadás ez az értékelés a jelenlegi kormányfőtől a korábbi miniszterelnök irányába

- idézte az állami hírügynökség.

Végül aztán összejött a vita, kettő is. 2006 azért is kuriózum volt, mert a legendássá váló Gyurcsány-Orbán vitán kívül másnap négypárti miniszterelnök-jelölti vitát is tartottak az MDF és az SZDSZ listavezetőjével. Mindkettőt tévében, pulpitusok mögött, közönség nélkül. Ennek fényében tehát Orbán nyugodtan vitázhatna egyszerre Vonával, Széllel és Karácsonnyal (az ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltjeivel), egyáltalán nem szükségszerű itthon, hogy egy kormányfő-jelölti vitán csak két erős párt jelöltjei vegyenek részt. 2006 abból a szempontból is különleges, hogy ebben az évben volt utoljára miniszterelnök-jelölti vita Magyarországon.

Nem volt érdeke a Fidesznek

A 2010-es választás előtt a Fideszen kívül gyakorlatilag a teljes ellenzék szeretett volna listavezetői tévévitát. Dávid Ibolya levelet is írt Sólyom Lászlónak, hogy a köztársasági elnök kezdeményezze az országos listát állító pártok miniszterelnök-jelöltjeinek vitáját és tegyen javaslatot egy időpontra.

Az MSZP, az LMP, a Jobbik és az MDF pedig közös levélben hívta vitára Orbán Viktort. “A magyar emberek a választás első fordulójában el fogják dönteni, hogy melyik az a két erő, ki az a két jelölt, akiknek a legnagyobb esélyük lesz programjuk megvalósítására" - reagálta akkor Szijjártó Péter a Fidesz szóvivőjeként. Hozzátette, hogy véleménye szerint a választás mádosik fordulójáig nem időszerű beszélni a vitáról. Aztán a két forduló között sem volt vita.

Nem volt érdeke a Fidesznek egy ilyen kampányelemnek a beépítése, nyilvánvalóan nem tudjuk annyira megnyerni ezeket a miniszterelnök-jelölti vitákat, mint amekkora különbség van a mai felmérések, kutatások szerint a két párt között.

Ezt már Pokorni Zoltán Fidesz-alelnök mondta a 2010-es választások után a köztévében, hogy miért nem volt vita. Hozzátette: ez a sajtónak fontos esemény, de a választópolgárok döntő többsége nem egy ilyen vita alapján dönt. Érdekes, hogy nyolc évvel korábban Kövér László még arról beszélt, hogy a Fidesz 1998-as győzelmében milyen nagy szerepe volt a tévévitának.

2014-ben ismét csak nem volt vita, hiába hívták ki Orbánt az ellenzékiek. A Fidesz közleményben annyival rázta le az ügyet, hogy “a vita feltételei nem állnak fenn, mert nincs valós alternatívát felmutató, kormányzóképes jelölt a baloldalon”.

Lenne rá igény

A 2006-os választás nemcsak azért fontos dátum, mert azóta Orbán nemcsak miniszterelnök-jelölti vitákat nem vállal, de interjút sem ad azóta a Fidesztől független, kritikus sajtónak. Utoljára 2007-ben, még ellenzéki pártvezetőként adott interjút az Indexnek, azóta egy-egy rövidebb nyilatkozattól eltekintve nem kérdezhették hosszabban vele szemben kritikus újságírók Magyarországon. Fideszes háttérbeszélgetésekről tudjuk, hogy az indoklás itt is hasonló, mint a miniszterelnök-jelölti vitákkal kapcsolatban: ameddig stabilan vezet a Fidesz, Orbánnak nem érdeke olyan helyzetekbe belemenni, ahol kellemetlen kérdéseket kaphat.

A miniszterelnök-jelölti vitára visszatérve, az utolsó tévévita nézettségéből következtetve a magyar választóknak továbbra is lenne igénye arra, hogy a voksolás előtt meghallgassák a legfontosabb politikusokat, amint ütköztetik az érveiket. Az AGB Nielsen felmérése szerint a Gyurcsány-Orbán tévévitát közel négymillióan nézték valamelyik tévécsatornán, míg a 2006-os négy miniszterelnök-jelölt vitájából szintén négymillió választókorú néző látott legalább tizenöt percet. A politikusi tévéviták jelentőségéről ebben a cikkünkben foglalkoztunk korábban.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Kuncze Gábor, a Szabad Demokraták Szövetségének elnöke (b2), Azurák Csaba moderátor (b3), Rudi Zoltán, a Magyar Televízió Zrt. elnöke, Alföldi Zoltán moderátor (j3), Orbán Viktor, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség elnöke és Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnöke a stúdióban a miniszterelnök-jelöltek vitájának kezdetén. Fotó: MTI / Kovács Tamás